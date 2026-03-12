ପରିବାର ବିରୋଧରେ ଯାଇ ମୁସଲିମ୍ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ବିବାହ କଲେ ଭାଇରାଲ ଗାର୍ଲ ମୋନାଲିସା, କ’ଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ…
ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେବ ମୁସଲିମ୍ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ ମୋନାଲିସା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମହାକୁମ୍ଭ ଭାଇରାଲ୍ ଗାର୍ଲ ମୋନାଲିସା ପୁଣି ଥରେ ଖବରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ମୁସଲିମ ପ୍ରେମିକ ଫରମାନ ଖାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଦିନ ଅରୁମାନୁର ମନ୍ଦିରରେ ମୋନାଲିସା ଫରମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଶଂସକ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ରାଜନେତା ଏହି ବିବାହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିବାହ ରୀତିନୀତି ପରେ, ଦମ୍ପତି ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଣାମ କରି ପୁରୋହିତଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ।
କେରଳର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭି. ଶିବନକୁଟ୍ଟି, ସିପିଏମ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଏମ.ଭି. ଗୋବିନ୍ଦନ ଏବଂ ସାଂସଦ ଏ.ଏ. ରହିମ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଏ.ଏ. ରହିମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିବାହ କେରଳର ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବନାର ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ବିବାହ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି କେରଳ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ସବ ପାଳନରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଅଛୁ।”
ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବନକୁଟ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରକୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଥିଲେ, “ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ କେରଳ କାହାଣୀ।” ସେ କେରଳର ସାମାଜିକ ସମନ୍ୱୟର ପରମ୍ପରାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
ମୋନାଲିସାଙ୍କ ବିବାହ ଲୁକ୍ କିପରି ଥିଲା:
ମୋନାଲିସା ତାଙ୍କ ବିଦାୟ ସମୟରେ ଏକ ଲାଲ ଶାଢ଼ୀ, ଏକ ଲାଲ ମାଳା ଏବଂ ସିନ୍ଦୂର ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଏହି ପୋଷାକରେ ସେ ଲାଲ୍ ଟୁକୁଟୁକୁ ସାଧବ ବୋହୂ ପରି ଦିଶୁଥିଲେ।
ସେ ଏକ ହାର ଏବଂ ଏକ ପାର୍ଟଡ୍ ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିଥିଲେ। ବର ଧଳା ସାର୍ଟ ଏବଂ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ମୋନାଲିସା ଏବଂ ଫରମାନ ଏକାଠି ଚାଲିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ପରିବାର ବିବାହ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲା:
ମୋନାଲିସା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋରର, ଯେତେବେଳେ ଫରମାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର। ମୋନାଲିସା ଏବଂ ଫରମାନ ଖାନ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ଏବଂ ପ୍ରେମକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ମୋନାଲିସା ଏବଂ ଫରମାନ କେରଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ମୋନାଲିସା ତିରୁବନନ୍ତପୁରମର ଥାମ୍ପାନୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ସୁରକ୍ଷା ମାଗିଥିଲେ।
ଆଜି ସକାଳେ ମୋନାଲିସା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଫରମାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ପୋଲିସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ବିଜୟ ସିଂହ ଭୋସଲେ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ।
ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ କାରଣ ଶାରୀରିକ ଆକ୍ରମଣର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ।
ପୋଲିସ ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ମୋନାଲିସା ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ଅଛି। ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।
ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ ମନା କଲେ:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ମୋନାଲିସାଙ୍କୁ ନାବାଳିକା ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ। ହେଲେ, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ସେ ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସର ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା।
ମୋନାଲିସାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କେରଳ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।
ମହାକୁମ୍ଭମେଳା ସମୟରେ ମୋନାଲିସା ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ମାଳ ବିକୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା।
ଏହା ପରେ, ସେ ସହରର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଗଲା। ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ ପାଇଲେ, ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ ସୁଟିଂ କଲେ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଲେ।
ମୋନାଲିସାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର:
ସେ “ଦ ଡାଏରୀ ଅଫ୍ ମଣିପୁର” ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସିବେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମ। ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା।
ମୋନାଲିସା ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ମୋନାଲିସା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଭରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପି. ବିନୁ ଭାର୍ଗୀସଙ୍କ ମାଲାୟଲମ ଫିଲ୍ମ “ନାଗାମ୍ମା” ର ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି।