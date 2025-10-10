ଭାଇରାଲ ଗାର୍ଲ ମୋନାଲିସାଙ୍କ ମହାନ ସ୍ୱପ୍ନ; ଗାଁରେ ଖୋଲିବେ ସ୍କୁଲ, ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖିତ କରି ବଡ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି
ନିଜେ ପଢିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବେ...
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ: ପ୍ରୟାଗରାଜ ମହାକୁମ୍ଭରୁ ଫେମସ ହୋଇଥିବା ମୋନାଲିସାଙ୍କ କାହାଣୀ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା । ସେ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରି ସାରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ଫେବୃୟାରୀରେ ଏହା ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଏହି ସମୟରେ ମୋନାଲିସା କହିଥିଲେ କି ଆରମ୍ଭରୁ ପରିବାର ଲୋକ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ପରେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବାରୁ ସେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ ।
ତେବେ ଏଠାରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ପଚାରିଥିଲେ ଆପଣ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି । ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଜବାବରେ ମୋନାଲିସା କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ବେଶୀ ପାଛ ପଢିନାହିଁ । ପରିବାରରେ ଅଭାବ ଥିବାରୁ ସେ ସୁଯୋଗ ମତେ ମିଳିନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସଫଳ ହେଲି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବି ।
ଆରବର୍ଷ ଫେବୃୟାରୀ ମାସରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବ ମୋନାଲିସାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର “ଦ ମଣିପୁର ଡାଏରୀ” । ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ ।
ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡିଥିଲା: ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ପତ୍ନି ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲଗାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିନେଇଥିଲା । ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଶ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ଯାଏଁ ରହିବାକୁ ପଡିଥିଲା ।
ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ସେ କାହାଣୀକୁ ଲେଖି ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଜେଲ ଭିତରେ ସେ ଏହି କାହାଣୀର ପୁରା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖିଥିଲେ । ଏଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏହି କାହାଣୀ ପାଇଁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ କରିଛି ତାହା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ।