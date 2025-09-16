‘ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ’ LinkedIn ରେ ଭାଇରଲ ହେଉଛି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ , ଲୋକ କହିଲେ Green Flag …
Viral post : ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକଙ୍କ ଷ୍ଟୋରୀ ଭାଇରଲ ହେଉଥିବାର ଦେଖିଥିବେ , ସେହିଭଳି LinkedIn ରେ ଭାଇରଲ ହେଉଥିବେ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଆଜିକାଲି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଛୋଟ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ହସାଇ ହସାଇ ନୟାନ୍ତ କରିଥାଏ । ଏହିଭଳି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲିଙ୍କଡିନ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଦେଖି ସବୁ କାବା । ଅନିଲ ବାଭେଜା ତାଙ୍କ ଲିଙ୍କଡିନ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଏପରି କିଛି ଲେଖିଥିଲେ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ଲିଙ୍କଡିନ୍ ରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସଫଳତାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନିଲ ବାଭେଜା ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭୂମିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ।” ଏହି ଅଜବ ଏବଂ ମଜାଦାର ଶୀର୍ଷକ ଅନ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର ପଦବୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ପ୍ରୋଫାଇଲର ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ Reddit ରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମଜା କରିଥିଲେ। କେହି ଜଣେ ଲେଖିଥିଲେ – “ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁ।” ଯେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ କହିଥିଲେ – “ସେ ପାଗଳ ନୁହଁନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଲିଜେଣ୍ଡ।” ଜଣେ ମହିଳା ମଜା କରି ଲେଖିଥିଲେ, “ଏହା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କାମ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କେହି ଦେଖେଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ।” ଅନେକ ସ୍ୱାମୀ ଏତେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଲେଖିଥିଲେ, “ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶୀର୍ଷକକୁ ମୋ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ଯୋଡିବା ଉଚିତ।”
ଗ୍ରୀନ ଫ୍ଲାଗ :କିଛି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହାକୁ ଗ୍ରୀନ ଫ୍ଲାଗ ଶକ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକତାର ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ, କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଯେ ଏହାକୁ ‘LinkedInLunatics’ ପୃଷ୍ଠାରେ କାହିଁକି ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପାଗଳାମି ନୁହେଁ ବରଂ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମଜାଦାର କଥାର ମିଶ୍ରଣ ଥିଲା। ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି ଅନିଲ ବାଭେଜା କେବଳ ଏହି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅପଡେଟ୍ ପୋଷ୍ଟ କରି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରି ନଥିଲେ, ବରଂ ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଛି।
ସେ ପ୍ରାୟ ୧୬ ବର୍ଷ ଧରି ହୋଣ୍ଡା କାର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆରେ କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ଷ୍ଟାଟେଜି ମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଟୋମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀରେ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୩ରେ, ସେ ଏହି ମଜାଦାର ଅପଡେଟ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା।