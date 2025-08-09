(video)“ଆମ ଗୁରୁଜୀ ଶୋଇଛନ୍ତି, ପାଟି କରନି”, କ୍ଲାସ ରୁମ୍ରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିଲେ ସାର, ନିଦ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ
ପିଲାମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମନୋଜ ପାଲଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ଅନେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ: ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏବେ ଭଗବାନ ଭରସା। ଏପରି ଆମେ କାହିଁକି କହିଲୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରନଥିବେ ହଠାତ। କାରଣ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରୁ ଏବେ ଅଭିଭାବକ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସବୁଠି ଗୋଟିଏ କଥା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ହେଉନି ପାଠ ପଢ଼ା।
ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସନ୍ତି ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଭରା କ୍ଲାସରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଘୋଟିଆସେ ନିଦ, ସେତେବେଳେ କାହା ଭରସାରେ ପିଲା ପଢ଼ିବେ ପାଠ।
କାହିଁକି ନାଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ ସେମାନେ ହିଁ ଏଠାରେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା କାମ କରନୁଛନ୍ତି। ଛତରପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗୌରୀହର ଅଞ୍ଚଳର ମାୱାଇ ଘାଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ, ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନେ ବସିଥିବା ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଚେୟାରରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମନୋଜ ପାଲଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ଅନେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଉଠି ନଥିଲେ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ଅନେକ ଗାଁରେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୋଠା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି।
କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ସେହି ସମୟରେ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ।
କିଛି ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେଣୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଶୋଇବା କୋଟା ପୂରଣ କରନ୍ତି।
ଛାତ୍ରମାନେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମନୋଜ ପାଲଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ଅନେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା ନିଦ। ଛାତ୍ରମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଏହା ନିତିଦିନଆ କାମ।
ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ ୨ ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ ରୁମ୍ରେ ଶୁଅନ୍ତି।
ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ରାମପାଲ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ପଠାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ସେଠାରେ ଶୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଏହି ମାମଲାରେ, ଗୌରୀହର ବିଆରସି ଅମରନାଥ ବ୍ୟାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଜାପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲା ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।