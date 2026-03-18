ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ଏବେ ଖୁସିରେ ବୁଲୁଛି ଭାଇରାଲ୍ ମାଙ୍କଡ଼ ପଞ୍ଚ, ଜୀବନସାଥୀ ପାଇବା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପଞ୍ଚ
Viral Monkey Punch: ଆଜିକାଲିର ସୋସିଆଳ ମିଡିଆ ଯୁଗରେ କିଛି କାହାଣୀ ଏପରି ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ସିଧାସଳଖ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ଏବଂ ଆମ ସ୍ମୃତିରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଯାଏ। ଏପରି ଏକ କାହାଣୀ ହେଉଛି ‘ପଞ୍ଚ’, ଜାପାନର ଇଚିକାୱା ସିଟି ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ରହୁଥିବା ଏକ ଛୋଟ ମାକାକ୍ ମାଙ୍କଡ଼ର ।
କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ପଞ୍ଚର ଏକ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାର ଛାତିରେ ଏକ ‘ସଫ୍ଟ ଟୟେ’ ଧରିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ମାଆର ଅନୁପସ୍ଥିତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ।
ଏକାକୀତାର ସେହି ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଚିତ୍ର ବିଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣି ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ପଞ୍ଚର ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ପ୍ରକୃତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଏକାକୀରୁ ବନ୍ଧୁତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା
ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ଅନୁସାରେ, ପଞ୍ଚ ଏବେ ଆଉ ଏକା ନାହିଁ । ସେ ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଆଦରଣୀୟ ସାଥୀ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ନାମ ‘ମୋମୋ-ଚାନ୍’ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମୋମୋ-ଚାନ୍ ହେଉଛି ଏକ ମହିଳା ମାକାକ୍, ଏବଂ ତାକୁ ପଞ୍ଚଙ୍କ ‘ପ୍ରେମିକା’ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଭିଡିଓରେ, ଏହି ଯୋଡିଙ୍କୁ ଏକାଠି ମଜା କରୁଥିବା, ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ଚାରିପାଖରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଏବଂ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚ ନିଜର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ନିର୍ଜୀବ ଖେଳଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋମୋ-ଚାନଙ୍କ ସାହାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି।
What… Punch 🐒❤️ has a girlfriend? pic.twitter.com/wVMkH2bnAq
— Susana Alvarez (@salvareztweet) March 16, 2026
କାହିଁକି ଏକ ଖେଳଣା ପଞ୍ଚର ‘ମା’ ହେଲା?
ଆଜି ପଞ୍ଚର କାହାଣୀ ଯେତେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ଏହାର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହୃଦୟବିଦାରକ ଥିଲା। ପଞ୍ଚର ଜନ୍ମର କିଛି ସମୟ ପରେ, ତା ମାଆ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଶିଶୁ ବାନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଲାଗି ରହିବା କେବଳ ସ୍ନେହର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ; ଏହା ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ବିକାଶ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚ ଏକ ଖେଳଣାକୁ ମା’ ଭାବି ତାକୁ ଛାତିରେ ଜାବୁଡି ଧରି ବୁଲୁଥିଲା । ଯାହା ସେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିଲା ।