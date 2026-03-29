ମ୍ୟାଚ ଜିତିବା ପରେ ହଠାତ ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ଏମିତି କଲେ ବିରାଟ, ଫ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ; ଭାଇରାଲ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ

ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ କିସ୍ ଦେଲେ କୋହଲି...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗର ୧୯ତମ ସିଜିନ୍ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସିଜିନ୍‌ର ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ, ଚେଜ୍ ମାଷ୍ଟର ବିରାଟ କୋହଲି ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରିବାରେ ଅତୁଳନୀୟ।

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏମ୍. ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ସିଜିନ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ, ଆରସିବି ସନରାଇଜର୍ସକୁ ୬ ୱିକେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ୨୦୨ ରନ୍ ର ବିଶାଳ ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି, ବିରାଟ ୩୮ ବଲ୍‌ରେ ଅପରାଜିତ ୬୯ ରନ୍‌ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୫ଟି ଚୌକା ଏବଂ ସମାନ ବଡ଼ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା।

ବିରାଟ ଏବଂ ପାଟିଦାରଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଲେ: ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦୨ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି, RCB ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଉଡନ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପାଡିକ୍କଲ ମାତ୍ର ୨୬ ବଲ୍ ରେ ୬୧ ରନର ଏକ ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ଖେଳି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବୋଲରଙ୍କ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଲେନ୍ଥକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ, ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପାଟିଦାର ମଧ୍ୟ ବଢିଆ ଖେଳିଥିଲେ।

ସେ ମାତ୍ର ୨୬ ବଲ୍ ରେ ୬୧ନର ଏକ ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ଖେଳି ଦଳର ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରଖିଥିଲେ। ତଥାପି, ବିରାଟ କୋହଲି ସାରା ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହି RCBର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ T୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରୁ ଅନୁପସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିରାଟଙ୍କ ଫର୍ମ ମନ୍ଥର ହେବାର କୌଣସି ସଙ୍କେତ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ।

ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ କିସ୍ ଦେଲେ କୋହଲି: ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ, ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଥିଲା। ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଇନିଂସ ଖେଳିବା ପରେ, ବିରାଟ କୋହଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସିଥିବା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତଥା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଏକ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ଦେଇଥିଲେ।

ଭିଡିଓଟି ତୁରନ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପୂରା ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା, ଶ୍ରେୟଙ୍କା ପାଟିଲ ଏବଂ ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗେଜଙ୍କ ଭଳି ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ର ଚମକକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା।

