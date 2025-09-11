(Video) ଛାଡିଲେନି…ଚାପୁଡ଼ା ଉପରେ ଚାପୁଡ଼ା ସେକି ଗଲେ, ସରକାରୀ ବସ ଭିତରେ ହାତାହାତି ଭିଡିଓ ଭାଇରଲ ,ଦେଖନ୍ତୁ

(Video) ଛାଡିଲେନି…ଚାପୁଡ଼ା ଉପରେ ଚାପୁଡ଼ା ସେକି ଗଲେ, ସରକାରୀ ବସ ଭିତରେ ହାତାହାତି ଭିଡିଓ ଭାଇରଲ ,ଦେଖନ୍ତୁ
ସରକାରୀ ବସ ଭିତରେ ହାତାହାତି ଭିଡିଓ ଭାଇରଲ ,ଦେଖନ୍ତୁ...
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କର୍ପୋରେସନ (BMTC) ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଝଗଡ଼ା କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି , ଯାହାଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି । ଘଟଣାର ବିବରଣୀ ସହିତ ଭିଡିଓଟି X ରେ Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) ନାମକ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଛି।
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସିଟି ପୋଲିସର ଅଫିସିଆଲ୍ X ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଭିଡିଓର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛି, “ଆମେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହାକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛୁ।”
Caught on Camera: BMTC Bus Driver and Woman Passenger in Slap Spat on Tumakuru Road
A seemingly routine BMTC bus ride on Tumakuru Road near Peenya turned dramatic when a verbal disagreement between a woman passenger and the driver escalated into a physical confrontation, with… pic.twitter.com/pGkqZNB1y5
— Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) September 10, 2025
ଏହି ଭିଡିଓଟି ସାଧାରଣ ପରିବହନରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, କେତେକ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି।”ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ଉଚିତ,” ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ସାବାସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ମାମୁଁ। ତାଙ୍କୁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ତୁମ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇବା ଉଚିତ୍ ନଥିଲା।”
ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଏଥିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ , “୧. ଡ୍ରାଇଭର ବିମାନରେ ଚଢିବା କିମ୍ବା ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି। ଯାହା ଭିଡ଼ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ପକେଟ ମାର ଭଳି ଘଟଣା ଦେଖାଯାଏ । ୨. ଆପଣ ଦେୟ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଡକ୍ଟରମାନେ ଏକ ଛୋଟ ଟ୍ରିପ ପାଇଁ ସହଜରେ ଟିକେଟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ୩. ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଝଗଡ଼ା ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ।”
