(Video)ଚୁଟି ଘୁମେଇ ଚାପୁଡ଼ା ଉପରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ, ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବେଲଜ୍ୟା ବୋହୂର ଶାଶୂଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍..

Viral video: ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ବୋହୂ ବୃଦ୍ଧା ଶାଶୁଙ୍କୁ ମାଡ଼ମାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 

Viral video:ଗୁରୁଦାସପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧୀନରେ ଥିବା କୋଠା ଗାଁରେ, ଜଣେ ବୋହୂ ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧା ଶାଶୁଙ୍କୁ ମାଡ଼ମାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଚ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ଉପରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ନାତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ଭିଡିଓ କରିଥିଲେ।

ଯଦିଓ ସେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ନ ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ କହୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା କରି ନଥିଲେ।

ବର୍ତ୍ତମାନ, ପୋଲିସ ଭିଡିଓ ଆଧାରରେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳା ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କ କେଶ ଟାଣିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

 

ଶାଶୁଙ୍କୁ କାଚରେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ: ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କ ବୋହୂ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି କାମୁଡ଼ିଲେ ବୋଲି ପଚାରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ତା’ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କୁ କାଚରେ ମାଡ଼ ମାରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଭିଡିଓରେ, ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହାୟ ବସିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ, ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ହୋଇନାହିଁ:

ତଥାପି, ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିନାହାଁନ୍ତି। ଏହି ମାମଲା ଟିବ୍ବାର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

 

