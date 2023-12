(video)ପାକିସ୍ତାନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଏବେ ପାଲଟିଛି ମଦ୍ରାସା, ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ବଢୁଥିବା ନେଇ ଗଭୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଜୋରଦାର ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ ପଞ୍ଜାବର ସାଦିକ୍ୱାବାଦ ଅହମଦପୁର ଲୁମା ସହରରେ ଥିବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏକ ମନ୍ଦିରକୁ ମଦ୍ରାସା ଓ ମସଜିଦ୍‌ରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ନେଇ ଭିଡିଓରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରାଯାଇଛି । ଭିଡିଓରେ ମନ୍ଦିର ପରିସରର ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି । ଭିଡିଓରେ ମନ୍ଦିରର ପୁରୋଭାଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ନଜର ଆସୁଛି ଯାହାକୁ ଏବେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସୂଚନା ଦେଉଛି କି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏହି ଆରାଧନା ସ୍ଥଳକୁ ଏବେ ଇସଲାମିକ୍ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ପରିଣତ କରିଦିଆଯାଇଛି ।

#Mandir Converted To Masjid In Sadiqabad Panjab:

a temple in Ahmed Pur Lamma city of Panjab which has been converted into a mosque, and this temple used to be of #Shri_Krishna#savetemplesinpakistan @LostTemple7 pic.twitter.com/BMnKZ2GD4r

— Narain Das Bheel (@NarainDasBheel8) December 1, 2023