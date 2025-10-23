(Video) ବିକିନି ପିନ୍ଧି ମହିଳା ପକେଇଲେ ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼, Video ହେଲା ଭାଇରାଲ; ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାଁରେ କାଣ୍ଡ…

ବିକିନି ପିନ୍ଧିଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପରେ ଚାରିଆଡେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିକିନି ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ମହିଳା ଜଣକ ବିକିନି ପିନ୍ଧି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଅନେକ ମାଳ ରହିଛି। ସେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ, ସେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ “ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ” ଏବଂ “ଗଙ୍ଗା ମୈୟା କି ଜୟ” ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଦେଉଛନ୍ତି।

ଭିଡିଓରେ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ କପାଳରେ ଚନ୍ଦନ ଲେପ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଗତ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଭିଡିଓଟି ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମହିଳା ଜଣକ ଜଣେ ବିଦେଶୀ। ଅନେକ ଏହାକୁ ପବିତ୍ର ନଦୀର ଅପମାନ ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାର ଅଧିକାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

IRCTCରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ…

ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ…

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା:ଏହି ଭିଡିଓଟି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଋଷିକେଶରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଉପରେ ଥିବା ଏକ ସେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଝୁଲା ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

କେତେକ ଏହାକୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଅପମାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ମହିଳା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅପମାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୁନିକିରେଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସିନାହିଁ। ଷ୍ଟେସନ ହାଉସ୍ ଅଫିସର ସନ୍ତୋଷ ପାଠୱାଲ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସିନାହିଁ।

ଋଷିକେଶ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ, ଯାହା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଏବଂ ହିମାଳୟର ପାଦଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାକୁ ଯୋଗର ରାଜଧାନୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, କାରଣ ଏଥିରେ ଅନେକ ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ଯାହା ସାଧକ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଯୋଗ ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ।

ଋଷିକେଶର ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଝୁଲା ଏବଂ ରାମ ଝୁଲା ଭଳି ସ୍ଥାନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆକର୍ଷଣ। ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓଟି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଝୁଲା ନିକଟରୁ ଆସିଛି।

You might also like More from author
More Stories

IRCTCରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତେ ଟଙ୍କାର ଟିକେଟ…

ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ…

Electricity Tips: ଏହି ୫ଟି ଜିନିଷ ପାଇଁ…

GK: ଭାରତର ୧ ଟଙ୍କା, ମାଲେସିଆରେ କେତେ? ମୂଲ୍ୟ…

1 of 29,100