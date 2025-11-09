ମଣିମା ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ…ଜାଗା ଦୁଆରେ ବାପାର କରୁଣ ଚିତ୍କାର, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି ଲୁହ ଧାର …

ମଣିମା ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ…ଜାଗା ଦୁଆରେ ବାପାର କରୁଣ ଚିତ୍କାର, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି ଲୁହ ଧାର …
ପୁରୀ: ଛାତି ଫଟେଇ କାନ୍ଦୁଛି ବାପା । କହୁଛି ଜାଗାରେ ମୋ ଛୁଆ କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ। ତୁ ପରା ମଉଡ ମଣି , ଯାହା ଚାହିଁବୁ ତାହା ହେବ। ମୋ କୋଳକୁ ଏମିତି ଖାଲି କରନି ମୋ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ ।
ପ୍ରତିଦିନ ରାତି ପହିବା ମାତ୍ରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆସନ୍ତି । କିଏ ଟିକେ ସେ କଳା ଆଖିକି ଦେଖିବାକୁ ଆସେ ତ ପୁଣି କେହି ତାର ମନ ବାଞ୍ଛା ସବୁ ଖୋଲି କହିଦେବାକୁ ଆସେ । ଆଜି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖରେ କିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଘଟିଥିଲା ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଲୁହ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି । କେମିତି ଜଣେ ବାପା ଆଜି ବିଶ୍ୱକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭିକ ମାଗୁଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଚିରି ଯିବ ।
ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନିଜ ପୁଅକୁ କୋଳରେ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରଵେଶ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ପୁଅ ଜଣକୁ କିଛି ରୋଗ ହେଇଛି । ଏହାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦୁଆରେ ବାପା ଜଣକ ପୁଅକୁ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି । ଆଉ କାଳିଆ ଆଗରେ ବାପା ଜଣକ ଛୁଆ ହେଇ ନିଜ ଛୁଆ ପାଇଁ ଅଳି କରୁଛି । ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ ବୋଲି କହି କାନ୍ଦି ପକାଉଛି ।
ଏହି ଭିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦେଖିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ କୁନି ପୁଅର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାଗାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି । କିଏ କହୁଛି ତୁ ମଉଡ ମଣି ତ କିଏ କହୁଛି ତୁ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ନାୟକ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଛୁଆ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି।