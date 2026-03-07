କ୍ଲାସରୁମରେ ପଡିଛି ଗଦି; ପାଠ ପଢା ଛାଡି ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଲିସ କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ; ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ରାଗରେ ବର୍ଷିବେ ..

ସ୍କୁଲରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମସାଜ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଚିତ୍ରକୂଟ ଜିଲ୍ଲାର କାରଭି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଭିଡିଓରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯୁବତୀ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମାଲିସ୍ କରାଉଛନ୍ତି ।

ଘଟଣାଟି କରଭିର ନୟା ବଜାରରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ସ୍କୁଲ ମହଲାରେ ଏକ ଗଦି ବିଛାଯାଇଛି ଏବଂ କିଛି ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଲିସ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ଆରାମରେ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।

ସ୍କୁଲରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମସାଜ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା: ଭିଡିଓ ଅନୁଯାୟୀ, ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ମଧୁ କୁମାରୀ, ଯିଏ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଭିଡିଓରେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେତେବେଳେ ପାଦରେ ତ କେତେବେଳେ ହାତରେ ମାଲିସ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ରୋଲିଂ ପିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଲିସ୍ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ସ୍କୁଲ୍ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣାଟି ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି।

ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା: ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଅନେକ ଏହାକୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ଭଳି ଏକ ମାମଲା ବୋଲି କହିଥିଲେ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଘଟଣା ଶିକ୍ଷାଗତ ପରିବେଶକୁ ଖରାପ କରିଥାଏ।

ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ସ୍କୁଲ ଝିଅମାନଙ୍କଠାରୁ ମସାଜ୍ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ। ଏପରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାଲିସ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।”

