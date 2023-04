Video: ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି: ଭିଡ଼ିଗଲେ ପ୍ରଶଂସକ, ଉଡିଲା ବିଧା ଗୋଇଠା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟକୁ ଧର୍ମ ଲୋକେ ମାନନ୍ତି, କ୍ରିକେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ନିଶ୍ଚିତ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅଟେ। ଟ୍ୱିଟର ଠାରୁ ଫିଲ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ନିଜ ଦଳ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଅପାର ପ୍ରେମକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଉପସ୍ଥିତ ଥାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶୀ କ୍ରିକେଟରମାନେ ଭାରତ ଆସି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାରତର ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଇପିଏଲ୍ କଥା ଆସେ, ଏହି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବିଭାଜିତ ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି।

ଆଇପିଏଲ୍ ସମୟରେ ଅନେକ ଥର ଟ୍ୱିଟରରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାକ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୱିଟର ଯୁଦ୍ଧ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। କିନ୍ତୁ ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ପ୍ରଶଂସକ ପରସ୍ପର ସହ ଲଢୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି।

ଏହି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା କ’ଣ ଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଏହି ଭିଡିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଲଢେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଖପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା।

A fight took place between fans in Delhi during their match against SRH. pic.twitter.com/MYPj6dqejb

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 30, 2023