ମେଟ୍ରୋ ଲଫ୍ଟରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଗଳାମୀ, ଝିଅଙ୍କ ସାମନାରେ କଲେ ପରିସ୍ରା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ
ଏହି ଘଟଣାଟି କାଲକାଜୀ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ଘଟିଛି। ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ପୋଷ୍ଟର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି।
ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ : ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋର କାଲକାଜୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଦୁଇଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଲିଫ୍ଟ ଭିତରେ ପରିସ୍ରା କରୁଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ କର୍ପୋରେସନ (ଡିଏମଆରସି) ତରଫରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦୀପଶିଖା ମେହେଟ୍ଟା ନାମକ ଜଣେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଏକ ଭିଡିଓ (ରିଲ୍) ସେୟାର କରିବା ପରେ ଏହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଲେଣି। ସେ ନିଜ ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମେଟ୍ରୋ ଲିଫ୍ଟ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇଜଣ ଝିଅଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରେ ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। କାଲକାଜୀ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ, ଲଜ୍ଜାଜନକ ଏବଂ ଅଗ୍ରହଣୀୟ ଅଟେ, କାରଣ ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ କାହାର ଶୌଚାଳୟ ନୁହେଁ।
ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଦୀପଶିଖା ମେଟ୍ରୋ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଜଣଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ “ତୁମକୁ ଯାହା କରିବାର ଅଛି କର”। ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଜଣକ ପଚାରିଲେ ଯେ ସେ କ’ଣ ନିଜର ଭୁଲ୍ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ “ହଁ, ଭୁଲ୍ ହୋଇଗଲା ତ ସରି”। ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ଡିଏମଆରସି ଏହି ପୋଷ୍ଟର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି।
View this post on Instagram
ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି (ମେଡିକାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି) ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଲିଫ୍ଟ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାରୁ ଡିଏମଆରସି ଆକ୍ଟର ଧାରା ୫୯ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲଗାଯାଇଛି। ପୋଲିସର ବୟାନ ଅନୁସାରେ, ମେଟ୍ରୋ ଡିସିପିଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ, ୧୫ ମେ ୨୦୬ ରାତି ପ୍ରାୟ ୯:୪୦ ସମୟରେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ଜାମିଆ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରୁ ଫରିଦାବାଦ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଉଥିଲେ। କାଲକାଜୀ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ ବଦଳାଇବା ସମୟରେ ହଠାତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡି ଯାଇଥିଲା। ସେ ପାଖରେ ଥିବା ଶୌଚାଳୟ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇନଥିଲେ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବାରୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲିଫ୍ଟ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ବୋତଲରେ ପରିସ୍ରା କରିଥିଲେ।
View this post on Instagram
ଏହାକୁ ଦେଖି କିଛି ଯାତ୍ରୀ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇବା ସହ ସିଆଇଏସଏଫ (CISF) ଏବଂ ଡିଏମଆରସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଡିଏମଆରସି ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମେଟ୍ରୋ ପରିସରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସଫା ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ଜମାରୁ ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୟସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଭଳି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରୁଥିବା ଶୌଚାଳୟର ଅଭାବ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଟେ। ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଉଚିତ। ସେ କେବଳ ନିଜ ସହ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଶିଷ୍ଟାଚାର ପ୍ରତି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯେପରି ସାଧାରଣ ପରିବହନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ କେହି ଅସହଜ କିମ୍ବା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ ନକରନ୍ତି।