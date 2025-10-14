(VIDEO)ଚାକରାଣୀର ଦରମା ଶୁଣିଲେ ଉଡ଼ଯିବ ହୋସ୍‌, ରୁଷ ମହିଳାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଲୋକେ

(VIDEO)ଚାକରାଣୀର ଦରମା ଶୁଣିଲେ ଉଡ଼ଯିବ ହୋସ୍, ରୁଷ ମହିଳାଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଲୋକେ
ଚାକରାଣୀଙ୍କ ଦରମାକୁ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା!
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ; ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ୟୁଲିଆ ଆସଲାମୋଭା ନାମକ ଜଣେ ରୁଷିଆନ୍ ମହିଳା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚର ଏକ ତାଲିକା ସେୟାର କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ରୁଷିଆନ୍ ମହିଳା ଗତ 11 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତର ଟେକ୍ ହବ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ।
ୟୁଲିଆଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ତାଙ୍କ ତିନି ଜଣିଆ ପରିବାର ମାସିକ ପ୍ରାୟ ₹300,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଘରଭଡ଼ା ₹1.25 ଲକ୍ଷ। ଏହା ସହିତ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ₹75,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି।
ସେ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ପାଇଁ ₹30,000 ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ₹30,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ₹5,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ୟୁଲିଆ ଭିଡିଓରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଚାକରାଣୀଙ୍କୁ ମାସିକ 45,000 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ଲେଖା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭିଡିଓଟି 300,000 ରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମଜା କରି ପଚାରିଲେ, “ଆପଣ କ’ଣ ତାଜ ହୋଟେଲରେ ରୁହନ୍ତି?” ଆଉ ଜଣେ ପଚାରିଲେ, “1.25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଭଡା ନେଉଛନ୍ତି। ମାଡାମ, ଏହା କ’ଣ ଟାଇପୋ?” ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, “ଏହି ମହିଳା ଗୋଟିଏ ମାସରେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ଷିକ ଦରମା ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି।” ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଚାକରାଣୀକୁ 45,000 ଟଙ୍କା। ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ନାହିଁ।”
ଜଣେ ରୁଷୀୟ ମହିଳା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଉପରେ ଏହି ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କ ଭିଡିଓରେ, ରୁଷୀୟ ମହିଳା ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ 11 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆସିଥିଲେ, ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଶସ୍ତା ଥିଲା। ସେତେବେଳେ, HSR ଲେଆଉଟରେ 2BHK ଫ୍ଲାଟ 25,000 ଟଙ୍କାରେ ଭଡା ଦିଆଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି, ତିନି ଜଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆରାମରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅତି କମରେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ।
ତଥାପି, ଅନେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ୟୁଲିଆଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଭିନ୍ନ, ଏବଂ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କ ଚାକରାଣୀକୁ ୪୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦେବା ଘଟଣା ଏକ ନୂତନ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
