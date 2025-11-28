ଚିପ୍ସ ଏବଂ ସ୍ନାକ୍ସ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଲା ବାହାଘର, ବିଗିଡିଲା ବରର ମୁଣ୍ଡ, ଘଟାଇଲା ଏମିତି କାଣ୍ଡ, ଆଉ ତା’ ପରେ…
Viral Video: ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଥାଏ ତ କିଛି ଭାଇରାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରହିଥାଏ । ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବର-କନ୍ୟାଙ୍କ ବିବାହର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବେ । କେଉଁଥିରେ କିଏ କାହାକୁ ବରଣମାଳା ପିନ୍ଧଉଥାଏ ତ କେଉଁଥିରେ ବେଦି ଉପରେ ବର-କନ୍ୟା ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଥାଆନ୍ତି ।
କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ବିବାହ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଚିପ୍ସ ଏବଂ ସ୍ନାକ୍ସ ପାଇଁ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାଭାରତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଘଟଣାଟି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ହମିରପୁରର ।
ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, ଏକ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି । ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଲୋକ ପରସ୍ପର ସହ ଝଗଡା ଲାଗୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି । ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ ଜାଣିବା ପରେ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ସାମାନ୍ୟ ଚିପ୍ସ ଏବଂ ସ୍ନାକ୍ସ ପାଇଁ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ।
ଭିଡିଓରେ ଅତିଥିମାନେ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଚିପ୍ସ ଏବଂ ସ୍ନାକ୍ସ ବକ୍ସ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ ବର ମଧ୍ୟ ପଛରେ ନଥିଲେ । ସେ ମଧ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ସହ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଚିପ୍ସ ଛଡାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ।
କିନ୍ତୁ ଏହି ମୁହାଁମୁହିଁ ପୁରା ଉତ୍ସବକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଥିଲା । ଚିପ୍ସ ଏବଂ ସ୍ନାକ୍ସ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ଦୌଡାଦୌଡି ଭିତରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଟନ୍ତା ଚା’ ପଡିଯାଇଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବିବାହ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା।