(Viral Video )ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ହେଲିକପ୍ଟର ରଶିରେ ଝୁଲି ଚମ୍ପଟ ମାରୁଛନ୍ତି ନେପାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ! ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ଭାଇରଲ…

(Viral Video )ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ହେଲିକପ୍ଟର ରଶିରେ ଝୁଲି ଚମ୍ପଟ ମାରୁଛନ୍ତି ନେପାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ! ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ଭାଇରଲ…
ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ , କିଭଳି ଅଧା ଆକାଶରେ ଝୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ....
କାଠମାଣ୍ଡୁ : ନେପାଳରୁ ଏକ ବିବ୍ରତକର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜେନ-ଜିଙ୍କ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିମାନରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଥିରେ କିଛି ଲୋକ ଏକ କେବୁଲରେ ଝୁଲି ରହିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି।
ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଦେଶରେ ଅଶାନ୍ତି ସମୟରେ ପଳାୟନ କରୁଥିବା ନେପାଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏଥିରେ ଥିଲେ।
ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏକ ସେନା ହେଲିକପ୍ଟର ୩ -୪ ଜଣଙ୍କୁ ବିମାନରେ ଉଡ଼ାଣ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଏକ ରଶି ସାହାଯ୍ୟରେ ଝୁଲି ରହିଥିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଦାବି ଅନୁସାରେ, ସେମାନେ ନେପାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ତଥାପି ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରା ଯାଇପାରି ନାହିଁ।
Politicians escaping the wrath of the people in Nepal
God when?
— NeZZar (@lagos_fineboy) September 10, 2025
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ନେପାଳରେ ଏହି ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଏକ Mi-17 ପରି ମନେ ହେଉଛି । ଦେଶ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସମେତ ୨୨ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି।
ସୂଚନାମୁତାବକ ନେପାଳରେ GenZ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖାଯାଇଛି, ଏହା ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଟିକସ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ସରକାର ପ୍ରମୁଖ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆଠ ରେ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଏବଂ ନିକଟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।ନେପାଳରେ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ମଧ୍ୟରେ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୁଶୀଳା କାର୍କିଙ୍କ ନାମ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସରକାରର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି।
(Disclaimer: ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସ, ସୂଚନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। )