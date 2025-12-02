ବଢୁଛି କୋହଲି-ରୋହିତଙ୍କ ସହ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବିବାଦ, ଦ୍ୱିତୀୟ ODI ପୂର୍ବରୁ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ବିରାଟ; ଭିଡିଓ ହେଲା ଭାଇରାଲ୍
ଆଗକୁ କିଛି ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିବ କି? ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସହ ମତଭେଦର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ, ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବିରାଟ କୋହଲି ରାଞ୍ଚିରୁ ରାୟପୁର ଯାତ୍ରା କରୁଥିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ବିରାଟ କୋହଲି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିସିସିଆଇ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।
ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି କାରଣ ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଉଭୟ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଦଳର ଅଂଶ ହେବେ।
ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଚାରି କିମ୍ବା ପାଞ୍ଚ ସିଟ୍ ଦୂରରେ ବସିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସହ ବସିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କୋହଲି ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଏପରି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ରାଞ୍ଚି ଏକଦିବସୀୟ ପୂର୍ବରୁ ନେଟ୍ସ ସମୟରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇନଥିଲେ। ଦଳ ଭିତରେ ଫାଟ ଥିବା ଗୁଜବ ରହିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳନ୍ତୁ। ଭିଡିଓରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନ କୋହଲିଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି: ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ODIରେ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଶତକୀୟ ଭାଗୀଦାରି କରିଛନ୍ତି। ରାଞ୍ଚି ପୂର୍ବରୁ, ସେମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ତୃତୀୟ ODIରେ ଏକ ଶତକୀୟ ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ। ରୋହିତ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିରାଟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକରେ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ।
ରାଞ୍ଚିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ODIରେ ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ ପାଇଁ ଏକ ଶତକୀୟ ଭାଗୀଦାରି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବିରାଟ କୋହଲି ୧୩୫ ଏବଂ ରୋହିତ ୫୭ରନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସଗୁଡ଼ିକ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୩୪୯ ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।
ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆକୁ ୧୭ ରନରେ ଜିତିବା ପରେ ଭାରତ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ୧-୦ରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ବୁଧବାର, ଡିସେମ୍ବର ୩ ତାରିଖରେ ରାୟପୁରରେ ଖେଳାଯିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ଅପରାହ୍ନ ୧:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଟସ୍ ଅପରାହ୍ନ ୧ ଟାରେ ହେବ।