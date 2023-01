(ଭିଡ଼ିଓ )ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓଲଟା ଟାଙ୍ଗି ରେସରେ ଦୌଡନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ଜିତିଲେ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ମିଳେ ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୁନିଆର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଚିତ୍ର ପରମ୍ପରା ପାଳନ କରାଯାଏ। କେତେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଧର୍ମ ସହିତ ଜଡିତ ଥିବାବେଳେ କେତେକ ଏହା ପଛରେ ବିନା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏନଥାଇ କେବଳ ମଜା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି । ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି କ୍ରୀଡା ବହୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସଂଗଠିତ ହୁଏ । ଏପରି ଏକ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱାମୀମାନେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପିଠିରେ ଧରି ଦୌଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେତା ଦମ୍ପତି ଏକ ବିଶେଷ ପୁରସ୍କାର ପାଆନ୍ତି । ମେଟ୍ରୋ ୱେବସାଇଟର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ, ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବହନ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନଶିପ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା।

ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ୧ ରେ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସୋନକାର୍ଭୀ ସହରରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କୋଭିଡ଼ କାରଣରୁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ କିପରି?

ରେଡ୍ ସିଜନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ପ୍ରାୟ ୮୦ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲମେଟ ଏବଂ ଅଣ୍ଟାରେ ଏକ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡିଥାଏ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି। ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏହା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଉପାୟ ହେଉଛି ପତ୍ନୀକୁ ପଛପଟୁ ଟାଙ୍ଗିବା । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉଭୟ ଗୋଡ ଧରି ପାରିବେ।

A small town in Finland hosts an annual 'wife carrying' competition where you carry your partner around a race course pic.twitter.com/sBNIzJ80sf

— Insider International (@InsiderIntl) May 2, 2018