(ViralVideo) ବେଡ଼ ତଳେ ଏତେ ସାପ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ରୋମଟାଙ୍କୁରି ଉଠିବ ….

ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜଣକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖି ନଥିବେ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ଭୁବନେଶ୍ୱର:ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଚୀନରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଜଣେ ଝିଅ ତାଙ୍କ ତମ୍ବୁ ଭଳି ଶୋଇବା ଘରଟିକୁ ସାପ ଗୁମ୍ଫାରେ ପରିଣତ କରିଛି ଏବଂ ସେ ବିଛଣା ତଳେ ତଳେ ଶହ ଶହ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସାପକୁ ରଖିଛି।

ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି ଝିଅଟି ‘ସାପ ଫାର୍ମ’ କରେ । ଚୀନରେ ସାପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରୀସୃପ ପାଳନ ଏବେ ସାଧାରଣ ହୋଇଯାଉଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେଠାରେ ସାପ, ବିଛା, ଝିଟିପିଟି ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳି ପ୍ରାଣୀ ପାଳନ କରିବାର ଧାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।

ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଝିଅଟି ବିଛଣାରୁ ବେଡ଼ସିଟ କାଢିବା ମାତ୍ରେ ଶହ ଶହ ସାପଙ୍କ ଏକ ଦଳ ତା ତଳେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମା ​​ଥରି ଉଠିବ। କିନ୍ତୁ ଝିଅଟିର ମୁହଁରେ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

(Video) ଛାଡିଲେନି…ଚାପୁଡ଼ା ଉପରେ…

(Viral Video) ହଠାତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ…

 

View this post on Instagram

 

A post shared by V Motor Show (@vmotorshowofficial)

ଏହି ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ @vmotorshowofficial ନାମକ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ନେଟିଜେନମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ, କେହି କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଶୋଇବା ଘରେ ଏତେ ସାପ ରହିପାରିବେ।
ଭିଡିଓଟି ଦେଖିବା ପରେ, ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ କିଛି ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଭିଡିଓଟି କୌଣସି ଭୟଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଦୃଶ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ।

You might also like More from author
More Stories

(Video) ଛାଡିଲେନି…ଚାପୁଡ଼ା ଉପରେ…

(Viral Video) ହଠାତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ…

(Video) “ମୋ ବାପା ରାଜି ହେବେନି…” ମନା…

(Video)ଟ୍ରେନ ଟୟଲେଟରୁ ଏକାଠି ବାହାରିଲେ…

1 of 554