(video) ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ କୁଲଦୀପଙ୍କ ସହ ବିରାଟଙ୍କ କପଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ, କେବେ ଦେଖି ନ ଥିବେ ଏମିତି ସେଲି ବ୍ରେସନ୍
ବିଶାଖାପାଟଣା ODIରେ କୁଲଦୀପ-ବିରାଟଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବିରାଟ କୋହଲି ସବୁବେଳେ ପଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କ ନିଆରା ଅନ୍ଦାଜ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାଆନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ମଜା ମସ୍ତି କରୁଥିବାର ନଜର ଆସନ୍ତି। କେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସର ଜଲଓ୍ୱା ଦେଖାନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସେ କାହାର ଅନୁକରଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମୋହନ୍ତି।
ଆଉ ଏବେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସକୁ ୨୭୦ ରନ୍ରେ ସୀମିତ ରଖିଥିଲେ।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ ୧୦୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ, ଯେତେବେଳେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ କର୍ବିନ୍ ବୋଶଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ୱିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବିରାଟ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଏକ କପଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ମସଗୁଲ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୃତ୍ୟର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ବୋଶଙ୍କ ୱିକେଟ ନେବା ପରେ, କୁଲଦୀପ ବିରାଟଙ୍କ ହାତ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଦୁଇଜଣ ସେମାନଙ୍କର କପଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସହିତ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ।
ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ହାସ୍ୟମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ କେଏଲ ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ ଉର୍ଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲେ, କାରଣ ଏହା ୨୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟସ୍ ଜିତିଥିଲା।
🔴 Virat Kohli + Kuldeep Yadav = Couple-dance celebration after the wicket!
Only Kohli can bring this energy 😂🔥#INDvsSA #ViratKohli #wicket pic.twitter.com/KnMnnwkyKP
— Utkarsh Yadav (@utkarshyadav79) December 6, 2025
ଭାରତୀୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣା ଚାରିଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୫୦ ଓଭର ଖେଳିପାରି ନ ଥିଲା ଏବଂ ୨୭୦ ରନ୍ ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ରେ ଉଭୟ ଦଳ ସମାନ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳକୁ ସିରିଜ୍ ବିଜେତା ଘୋଷଣା କରାଯିବ।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ପାଇଁ କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ୧୦୬ ରନର ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ୨୩ତମ ଦିନିକିଆ ଶତକ ଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଦିନିକିଆରେ ୱିକେଟକିପର ଭାବରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ପାଇଁ କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରାଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ କରିଥିଲା।
ଏହା ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ୭ମ ଦିନିକିଆ ଶତକ ଥିଲା, ଯାହା ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ ଦିନିକିଆ ଶତକ ପାଇଁ ସନଥ ଜୟସୁରିଆଙ୍କ ସହ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା।