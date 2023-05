ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତକ ହାସଲ କଲେ ବିରାଟ: IPLରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମହାରେକର୍ଡ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ବିପକ୍ଷ ସିଜନର ଶେଷ ଲିଗ ମ୍ୟାଚରେ ବିଶାଳ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ କୋହଲି । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବିରାଟ କୋହଲି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସିଜନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତକ । ଏହି ଶତକ ସହିତ ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସରେ ସବୁଠୁ ବଡ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି ବିରାଟ । ଗୁଜୁରାଟ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ଶତକ ହାସଲ କରି ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ପାଲଟିଛନ୍ତି । ଆଇପିଏଲ କ୍ୟାରିୟରରେ ,ହା ବିରାଟଙ୍କର ଥିଲା ସପ୍ତମ ଶତକ ।

ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ରୋୟଲ ଚାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ମ୍ୟାଚରେ ୬୦ ବଲରୁ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ କୋହଲି । ତେବେ ଏହି ଶତକ ସହିତ ବିରାଟ କୋହଲି ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ସପ୍ତମ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ କୋହଲି ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ତେବେ ଗତ ମ୍ୟାଚରେ ଶତକ ହାସଲ କରି ଷଷ୍ଠ ଶତକ ସହ ସେ ପୂର୍ବ ସାଥୀ ଖେଳାଳି କ୍ରିସ ଗେଲଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଶତକ ଗେଲଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି । ଏବଂ ଏବେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ନାମରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଏହି ମହାରେକର୍ଡ ।

