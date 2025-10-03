କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଭାରତୀୟ ଟିମକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଏହି ଦିନ ହେବ ଘୋଷଣା!

ଫେରୁଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା!

By Subhasmita Das
CELLNET

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତାହା ଆଉ ଦୂରରେ ନାହିଁ।

ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଭାରତ-ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟେଷ୍ଟର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ବିସିସିଆଇର ସିନିୟର ପୁରୁଷ ଚୟନ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି।

ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଓ୍ୱାନଡେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ପ୍ରାୟ ସାତ ମାସ ପରେ ଦଳକୁ ଫେରିବେ।

ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ ପରେ ଦଳକୁ ଫେରିବେ: କ୍ରିକବଜ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଚୟନ କମିଟି ଅକ୍ଟୋବର ୪ ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚୟନ କରିବ ଏବଂ ସେହି ଦିନ ଏକ ଘୋଷଣା ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ODI ଏବଂ T20 ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ, ଯାହା ଅକ୍ଟୋବର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। T20 ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତ କେବଳ ODI କ୍ରିକେଟରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି।

ତେଣୁ, ODI ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଚୟନ ବିଷୟରେ କେବଳ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ତଥାପି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଏହି ଦୁଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କିଛି ମାସର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିରତି ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୀଳ ଜର୍ସିରେ ଦେଖାଯିବେ।

ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୫ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତ ରୋହିତଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା।

ରୋହିତ ଫାଇନାଲରେ ୭୬ ରନର ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ୮୪ ରନ କରି ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ।

୯ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଦୁବାଇରେ ହୋଇଥିବା ସେହି ସେମିଫାଇନାଲ ପରେ, ଉଭୟ ତାରକା କେବଳ IPL ୨୦୨୫ ରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସିଜିନରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

ଏହି ସିରିଜ୍ ପରେ କ’ଣ ବିଦାୟ ହେବ: ତଥାପି ଏହି ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଚୟନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି: ଏହା କ’ଣ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ସିରିଜ୍ ହେବ? ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟକାଳୀନ ଭାବରେ ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯିବ?

ଯଦି ଉଭୟ ଏହି ସିରିଜ୍ ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତେବେ କ’ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ODI ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚୟନ କରାଯିବ?

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ ଯେ ଏହି ସିରିଜ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ODI ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ଏହା ରୋହିତଙ୍କ ଶେଷ ସିରିଜ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ କ’ଣ ରୋହିତଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ODI ଅଧିନାୟକ ହେବେ, ନା ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ? ଦଳ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି।

