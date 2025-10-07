୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବେନି ବିରାଟ କୋହଲି-ରୋହିିତ ଶର୍ମା, ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ ବୟାନରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ଦୁଃଖୀ
ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର:ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ODI ଏବଂ T20 ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ODI ସିରିଜ୍ ର ଅଂଶ।
ଉଭୟ ଖେଳାଳି 2024 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ଏହି ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଟେଷ୍ଟରୁ ଅବସର ନେବା ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ODI ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯିବା ପରେ, ତାଙ୍କର ODIରୁ ଅବସର ନେଇ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା କରାଯାଉଥିଲା।
ତଥାପି, ଉଭୟ ଖେଳାଳି ODI ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ODI ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇବା ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଅଭିଜ୍ଞ ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ ତାଙ୍କ YouTube ଚ୍ୟାନେଲରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ତାହାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ।
ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ODI ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମାନ ମାନସିକତା ରଖିଥାଇପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେମାନଙ୍କର ଜଣେ ଯୁବ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି।
ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଶୁଭମନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ କଥା ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି।
ଏହା ଏହି ସିରିଜରେ କିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଘଟଣାକ୍ରମ ଆଣିପାରେ। ଡିଭିଲିୟର୍ସ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଆଗକୁ କ’ଣ ହେବ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା ତାଙ୍କ ଫର୍ମ ଏବଂ ସେ କେତେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। 2027 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି।”