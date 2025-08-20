ICC ODI ରାଙ୍କିଙ୍ଗରୁ ହଠାତ୍ ଗାଏବ ହୋଇଗଲା ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନାଁ
ଟପ୍ ୧୦୦ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବି ନାହିଁ ଉଭୟଙ୍କ ନାଁ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ICC ରାଙ୍କିଂକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ICC ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଉନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ କି ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି।
ବୁଧବାର ଦିନ ICC ପୁଣି ଥରେ ରାଙ୍କିଂ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ହଠାତ୍ ODI ରାଙ୍କିଂରୁ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି।
କୌଣସି କାରଣ ନଦେଇ, ICC ସେମାନଙ୍କ ନାମ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ଉଭୟ ଖେଳାଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୫ ରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଗାଏବ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏପରିକି ୧୦୦ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ।
ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲିଙ୍କ ନାମ ହଠାତ୍ ଗାଏବ ହୋଇଗଲା: ବୁଧବାର ଦିନ ପୁଣିଥରେ ICC ODI ରାଙ୍କିଂ ଜାରି କରିଛି। ଏଥିରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନର ବାବର ଆଜମଙ୍କ ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
ଗତ ସପ୍ତାହରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଗତ ସପ୍ତାହ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତେବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ୭୫୬ ରେଟିଂ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ଏବଂ କୋହଲି ୭୩୬ ରେଟିଂ ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ଏବେ ଉଭୟଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦୦ ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ ଭିତରେ ରହିବା ତ ଦୂରର କଥା। ICC ଏହି ପୁରା ମାମଲା ବିଷୟରେ କିଛି କହିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଆସୁଛି।
ICC ରାଙ୍କିଙ୍ଗରୁ କେବେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ହଟାଯାଏ: ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ICC କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ତାର ରାଙ୍କିଂରୁ ବାହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ସେତେବେଳେ ଘଟେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଏକ ଫର୍ମାଟରୁ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଥିରୁ ଅବସର ନିଅନ୍ତି।
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବେ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲି ଏବେ ବି ଓ୍ୱାନଡେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ବୁଝିବା ବାହାରେ।