ଟି-୨୦ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ ରୋହିତ-କୋହଲି, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଖେଳାଯିବ IND vs ENG ପ୍ରଥମ ODI

ଜାଣନ୍ତୁ IND vs ENG ପ୍ରଥମ ODIର ପୁରା ସିଡ୍ୟୁଲ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇଂଲଣ୍ଡ ହୁଏତ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ ହାସଲ କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ODI ସିରିଜ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମୁକାବିଲା ଦୁଇ ଜଣ ଦକ୍ଷ ଖେଳାଳି ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ହେବ।

ଲମ୍ବା ବିରତି ପରେ ଫେରିଥିବା ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଟି-୨୦ ପରାଜୟ ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ODIରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।

ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଉପ-ଅଧିନାୟକ। ପ୍ରଥମ ODI କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ହେବ, ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ସମୟ (IST), ଏବଂ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କେଉଁଠାରେ ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବୁଡ଼ିଯାଉଥିବା ୩ ପର୍ଯ୍ୟଟକ…

ତାଜ୍ ହୋଟେଲକୁ ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମର ବୋମା ଧମକ:…

ଭାରତର ODI ଦଳରେ ସାତ ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି – ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ ସମେତ ଯେଉଁମାନେ ଟି-୨୦ ଦଳର ଅଂଶ ନଥିଲେ। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ODI ଫର୍ମାଟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳନ୍ତି।

ବୋଲିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଗୁରନୂର ବ୍ରାର ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କ ସହ ପୁନରାଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ODI ସିରିଜରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସାତଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

ତାଙ୍କର ସାମିଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା T20 ଫର୍ମାଟରେ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା।

ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ କେବେ:

ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ODI ମ୍ୟାଚ୍ ୧୪ ଜୁଲାଇ, ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଖେଳାଯିବ।

IND vs ENG ପ୍ରଥମ ODI କେଉଁଠାରେ ଖେଳାଯିବ:

ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ODI ବର୍ମିଂହାମର ଏଜବାଷ୍ଟନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ୧୨ଟି ODI ଖେଳିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୮ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି।

ଏଠାରେ ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶକୁ ୨୮ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ହେଲେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତ ୩୧ ରନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

IND vs ENG ପ୍ରଥମ ODI କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ:

ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅପରାହ୍ନ ୩:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଟସ୍ ଅପରାହ୍ନ ୩:୦୦ ରେ ହେବ।

ସିଧା ପ୍ରସାରଣ କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହେବ:

ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ।

କେଉଁ ଆପ୍‌ରେ IND vs ENG ପ୍ରଥମ ODI ଲାଇଭ୍-ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେବ:

ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ODIର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ JioHotstar ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

You might also like More from author
More Stories

ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବୁଡ଼ିଯାଉଥିବା ୩ ପର୍ଯ୍ୟଟକ…

ତାଜ୍ ହୋଟେଲକୁ ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମର ବୋମା ଧମକ:…

ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ BJPରେ ମିଶିବେ ପ୍ରଭାତ…

ଆପଣ ବି ସ୍ଵିଗି ଇନଷ୍ଟାମାର୍ଟରୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ…

1 of 9,696