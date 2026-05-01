ମ୍ୟାଚ ମଝିରେ ବିରାଟଙ୍କ ଏ କି ରୂପ, ଅମ୍ପାୟରଙ୍କ ବଡ଼ ଝଗଡା; ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଡରିଯିବେ….

ବିରାଟ କୋହଲି ବନାମ ଅମ୍ପାୟାର

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ବନାମ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ରଜତ ପତିଦାରଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ଦେବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବିରାଟ କୋହଲି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅମ୍ପାୟରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ମୁକାବିଲା କରିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ଗୁରୁବାର ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ବନାମ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଏହା ଘଟିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଅମ୍ପାୟାର ରଜତ ପତିଦାରଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କୋହଲିଙ୍କ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

ବିରାଟ କୋହଲି ଅମ୍ପାୟରଙ୍କ ସହ କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା କଲେ: ଏହା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଇନିଂସର ଅଷ୍ଟମ ଓଭରରେ ଘଟିଥିଲା। ରଜତ ପତିଦାର ଅର୍ଶଦ ଖାନଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ସଟ୍ ମାରିଥିଲେ, ଯାହା ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲା। ଲମ୍ବା ଲେଗ୍ ରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଜେସନ୍ ହୋଲ୍ଡର ଡାଇଭ୍ ମାରି ଏକ ଭଲ କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ। ତଥାପି, ହୋଲ୍ଡର କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ ନା ବଲ୍ ଭୂମିକୁ ଛୁଇଁଥିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା।

ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୃତୀୟ ଅମ୍ପାୟରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲା, ଯିଏ ଏହାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଆଉଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ ବଲ୍ ଭୂମିକୁ ଛୁଇଁଥିଲା, ଏବଂ ହୋଲ୍ଡର କେବଳ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ବଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଉଠିଥିଲେ।

ବିରାଟ କୋହଲି ୧୩ ବଲରୁ ୨୮ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। କୋହଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଯେ ରଜତ ପତିଦାରଙ୍କୁ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା କାରଣ ଜେସନ ହୋଲ୍ଡର ବଲକୁ କ୍ୟାଚ୍ ଦେବା ସମୟରେ ବଲଟି ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା।

ମେଳ ସ୍ଥିତି: ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ୧୫୫ ରନ୍ ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଆରସିବି ପକ୍ଷରୁ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ୍ ସର୍ବାଧିକ ୪୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅରଶଦ ଖାନ ୩ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜାସନ ହୋଲ୍ଡର ଏବଂ ରସିଦ ଖାନ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ୧୫.୫ ଓଭରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଜିଟି ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ସର୍ବାଧିକ ୪୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଗିଲ୍ ୧୮ ବଲ୍ ର ଏହି ଇନିଂସରେ ୩ ଛକା ଏବଂ ୪ ଚୌକା ମାରିଥିଲେ।

 

