Virat-Anushka Anniversary: ଏମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିରାଟ-ଅନୁଷ୍କାଙ୍କ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ, 12 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ସୁଟରେ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ଦେଖା

ଏମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିରାଟ-ଅନୁଷ୍କାଙ୍କ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ।

By Seema Mohapatra

ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡ଼ର ସବୁଠୁ ଲଭେବୁଲ କପଲ୍ସଙ୍କ କଥା ଉଠିଲେ ପ୍ରଥମେ ମନକୁ ଆସିବା ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କ ନାମ । ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଲିଉଡର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ। ସେମାନେ ନିଜର ସରଳତା, ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କେମେଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ଏହି ଯୋଡ଼ି ଆଜି ଏକ ବିଶେଷ ଅବସର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ, ଏହି ଷ୍ଟାର ଯୋଡ଼ି ଆଜି ସେମାନଙ୍କର 8ମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବିଶେଷ ଅବସରରେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ କିପରି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ।

ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷାତ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା। ସେମାନେ 2013 ରେ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ବା ଆଡ ସୁଟିଂ ସମୟରେ ସେଟରେ ଭେଟିଥିଲେ।

ସେତେବେଳେ, ବିରାଟ ବହୁତ ନର୍ଭସ ଥିଲେ । କାରଣ ସେ ଅଭିନୟ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ପରେ, ସେମାନେ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ।

ଜାନୁଆରୀ 2014ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତରୁ ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହି ଯୋଡ଼ି ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ।

ଦଳର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିରାଟ ହୋଟେଲ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଅନୁଷ୍କାଙ୍କ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଚାଲିଗଲେ।

ଏହା ପରେ, ବିରାଟ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣରେ ଏକ ଶତକ ହାସଲ କଲେ। ଅନୁଷ୍କା ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ, ବିରାଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କୁ ଏକ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବଢ଼ୁଥିବା ଘନିଷ୍ଠତା ବିଷୟରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଡେଟିଂ ଗୁଜବ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

କିଛି ବର୍ଷ ଡେଟିଂ କରିବା ପରେ, ଅନୁଷ୍କା ଏବଂ ବିରାଟ ଡିସେମ୍ବର 11, 2017 ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ।

ଆଜି, ଏହି ଦମ୍ପତି ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନର ଗର୍ବିତ ପିତାମାତା। ସେମାନେ 2021 ରେ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅ ଭାମିକା ଏବଂ 2024 ରେ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ ଆକାୟଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ।

