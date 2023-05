IPL Record Alert; ‘ବିରାଟ’ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ କିଙ୍ଗ କୋହଲି: ଐତିହାସିକ ଶତକ ସହିତ ପଛରେ ପଡିଲେ ବଡ ଖେଳାଳି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ବିସ୍ପୋରକ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ବିରାଟ କୋହଲି । ଏହାସହିତ ଆଇପିଏଲ କ୍ୟାରିୟରରେ ନିଜର ଷଷ୍ଠ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବିରାଟ । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ କୋହଲିଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ୬୩ ବଲରେ ୧୦୦ ରନର ଏକ ବିସ୍ପୋରକ ଇନିଂସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ୨ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୪ଟି ବିଶାଳ ଛକା ସାମିଲ ରହିଥିଲା । ତେବେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ସହ ଏକ ମହାରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ କୋହଲି ।

ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସରେ ଏଭଳି କାରନାମା କରିବାରେ କୋହଲି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ପାଲଟିଛନ୍ତି । ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଷଷ୍ଠ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଏହି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି, ଯାହା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଷଷ୍ଠ ଶତକ ପାଲଟିଛି । ତେବେ ଏହାସହିତ ଆଇପିଏଲରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ସେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆଇପିଏଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ସେ ଏହି କାରନାମା କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆରସିବିର ପୂର୍ବତନ ଓପନର ତଥା ୟୁନିଭର୍ସ ବସ୍ କ୍ରିସ ଗେଲ ଏହି ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ରାଜସ୍ଥାନର ଓପନର ଜୋସ ବଟଲରଙ୍କ ନାମରେ ୫ଟି ଶତକ ରହିଛି । ସେହିପରି ଏହି ତାଲିକାରେ କେ.ଏଲ ରାହୁଲ, ଡାଭିଡ ୱାର୍ଣ୍ଣର ଏବଂ ସେନ୍ ୱାଟସନ ୪ଟି ଲେଖାଏଁ ଶତକ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ।

6️⃣th hundred for the King in the IPL and it’s come in an all important chase! 🥹

Only RCB Hall of Famer, Chris Gayle, has as many hundreds 🤌#PlayBold #ನಮ್ಮRCB #IPL2023 #SRHvRCB @imVkohli pic.twitter.com/lIVWX0YsJD

