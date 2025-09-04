୩ ମାସ ଧରି କ’ଣ କରୁଥିଲେ କୋହଲି? ଏବେ କ’ଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ

ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାପଛର କାରଣ । ମୃତକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ଥିବା କହିଲେ ବିରାଟ ।

By Jyotirmayee

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖରେ IPLରେ RCB ଦଳର ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଏମ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବାହାରେ ଦଳାଚକଟାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କର ସମବେଦନା ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

RCBର ପ୍ରଥମ IPL ଟ୍ରଫି ଉତ୍ସବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୩ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଦଳାଚକଟାରେ ୧୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (RCB) ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ କୋହଲିଙ୍କ ବୟାନ ଅଛି।

ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ କୋହଲି ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ସେ ଏହା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, “ଜୀବନରେ କିଛି ବି ଘଟିପାରେ…ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ହୃଦୟବିଦାରକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ନାହିଁ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

GST Reform: କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଝଟକା, IPL…

Amit Mishra Retirement: କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ…

ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ଆମ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର ଦିନ ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ସମସ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଏବେ ଆମର କାହାଣୀର ଏକ ଅଂଶ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ… ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ।”

ଘଟଣାର ସରକାରୀ ତଦନ୍ତରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଅଭାବ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ବିଶାଳ ଭିଡ଼କୁ ଏହି ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଥିଲେ।

ଏହା ପରେ, RCB ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ “ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ” ନେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ସେହି ସମୟରେ, RCB ‘RCB କେୟର୍ସ’ ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

You might also like More from author
More Stories

GST Reform: କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଝଟକା, IPL…

Amit Mishra Retirement: କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ…

ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ-କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଟିମରୁ ଆଉଟ୍; ଏହି…

ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ଆପ୍ ମାମଲା, ଖେଳାଳିଙ୍କୁ…

1 of 2,229