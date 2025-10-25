ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି, ସିଡନୀ ODI ରେ କଲେ ବଡ଼ କାରନାମା
ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଫିଲ୍ଡିଂରେ ଦେଖାଇଲେ ଜଲଓ୍ୱା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପର୍ଥ ଏବଂ ଆଡିଲେଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆରେ ଜିରୋରେ ଆଉଟ ହେବା ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ସିଡନୀ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ଏଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ସେ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ।
ସିଡନୀରେ, ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂରେ ନୁହେଁ ବରଂ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ଡିଂର ଦକ୍ଷତାରେ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ୟାଚ୍ ନେବାର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲେ।
ସିଡନୀ ଦିନିକିଆରେ ମାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ ନେଇ ବିରାଟ କୋହଲି ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ବୋଲିଂରେ ସର୍ଟଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିବା ଖେଳାଳି ହୋଇଗଲେ।
ସର୍ଟଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଆଉ ଏକ କ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ, ତାହା ଥିଲା କୁପର କନୋଲିଙ୍କର। ଏହା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ମୋଟ କ୍ୟାଚ୍ ସଂଖ୍ୟା ୭୮ ରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ୟାଚ୍ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି।
ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୭୬ଟି କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମାହେଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ ଏହି ତାଲିକାରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୭୨ଟି କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଛନ୍ତି।