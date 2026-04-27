ଇତିହାସ ରଚିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି, IPLରେ ୯୦୦୦ ରନ୍ ପୂରା କରିବାରେ ବନିଲେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ

ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ବିରାଟଙ୍କ ଯାଦୁ ଦେଖି ଝୁମିଲେ ଦର୍ଶକ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ୧୧ ରନ କରି ‘କିଂଗ କୋହଲି’ ଆଇପିଏଲରେ ୯,୦୦୦ ରନ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି।

ସେ ଆଇପିଏଲରେ ୯,୦୦୦ ରନର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକମାନେ ଠିଆ ହୋଇ ବିରାଟଙ୍କ ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଆଇପିଏଲରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ କରିବାର ରେକର୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି।

ବିରାଟ ବହୁତ ସହଜରେ ଖେଳି ତାଙ୍କର ୯,୦୦୦ ରନ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଷଷ୍ଠ ଓଭରର ଶେଷ ବଲ୍ ରେ ଏହି ଯାଦୁକରୀ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ୧୧ ରନ ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ, କିଙ୍ଗ କୋହଲି ୧୨ ଟି ବଲ ଖେଳିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଚୌକା ମାରି ବାକି ସିଙ୍ଗଲ ନେଇଥିଲେ।

IPLରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋରର୍:

ବିରାଟ କୋହଲି – ୯୦୧୨ ରନ୍

ରୋହିତ ଶର୍ମା – ୭,୧୮୩ ରନ୍

ଶିଖର ଧାୱନ – ୬,୭୬୯ ରନ୍

ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର – ୬,୫୬୫ ରନ୍

କେଏଲ ରାହୁଲ – ୫,୫୮୦ ରନ

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ୮୧ଟି ବଲ ବାକିଥାଇ ଜିତିଗଲା:

ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ୮୧ ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ବଲ୍ ବାକି ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହା IPL ଇତିହାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ବିଜୟ। RCB ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ୯ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।

ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ୮୧ ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଜୋଶ ହାଜେଲଉଡ୍ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଦଳ ମାତ୍ର ୭୫ ରନ୍ ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଜବାବରେ, RCB ୬.୩ ଓଭରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ IPLରେ ୯,୦୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ବିରାଟ ୧୫ ବଲ୍ ରେ ୨୩ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ୍ ୧୩ ବଲ୍ ରେ ୩୪ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ଫେରିଥିଲେ।

ଏହି ସମୟରେ ଜାକବ୍ ବେଥେଲ୍ ୧୧ ବଲ୍ ରେ ୨୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ବୋଲିଂ ବିଭାଗରେ, ହାଜେଲଉଡ୍ ଚାରିଟି ଏବଂ ‘ଭୁବି’ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।

ଦିଲ୍ଲୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ପାୱାରପ୍ଲେ ସ୍କୋର ରେକର୍ଡ କରିଛି:

ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ପାୱାରପ୍ଲେ ସମୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋରର ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ଦଳ ପ୍ରଥମ ୬ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ ହରାଇ କେବଳ ୧୩ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ପାୱାରପ୍ଲେ ସ୍କୋର ୧୪ ରନ ଥିଲା।

