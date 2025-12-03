BCCI ବୁଝାଇଲା, ବୁଝିଲେ କୋହଲି: ଦୀର୍ଘ ୧୬ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳିବାକୁ ନେଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି
କୋହଲିଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା! ଦୀର୍ଘ ୧୬ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳିବେ ବିରାଟ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଟି୨୦ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ଷ୍ଟାର ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ୧୬ ବର୍ଷ ପରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଘରୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ, ବିରାଟ କୋହଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା କ୍ରିକେଟ୍ ସଂଘ (ଡିଡିସିଏ) ସଭାପତି ରୋହନ ଜେଟଲିଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିରାଟ ଲିଷ୍ଟ ଏ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟକୁ ଫେରିବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଖବର।
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ଡିସେମ୍ବର ୨୪ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବାକୁ ବିରାଟ କୋହଲି ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଡିଡିସିଏ ସଭାପତି ରୋହନ ଜେଟଲି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ସୁପରଷ୍ଟାର ବିରାଟ କୋହଲି ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧତା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। କୋହଲି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 2010 ରେ ସର୍ଭିସେସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳିଥିଲେ । ଏବଂ ପ୍ରାୟ 16 ବର୍ଷ ପରେ ଲିଷ୍ଟ ଏ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟକୁ ଫେରିଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ 37 ବର୍ଷ ବୟସରେ, କୋହଲି ଏହି ବର୍ଷ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଏବଂ 2024 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଟି20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ କେବଳ ODI ଫର୍ମାଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଂଶ ହେବେ। ସେ ତାଙ୍କର ଫର୍ମ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। BCCI ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିମାନେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ଉଚିତ। ଏହି ସମୟରେ, ରାଞ୍ଚିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ODIରେ ତାଙ୍କର 135 ରନର ବିସ୍ଫୋରକ ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କଲା ଯେ, ବୟସ କେବଳ ଏକ ସଂଖ୍ୟା, ଏବଂ କିଙ୍ଗ କୋହଲି ଏବେ ବି ତାଙ୍କର ଟପରେ ଅଛନ୍ତି।
ରୋହନ ଜେଟଲି ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି
ରୋହନ ଜେଟଲି କହିଛନ୍ତି, “ବିରାଟ କୋହଲି ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧତା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କେତେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ରୋହିତ ଶର୍ମା ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଖେଳିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।”