ସିରିଜ୍ ହାତେଇବା ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ବିରାଟ, କହିଲେ ନିଜ ଦମଦାର୍ ଫର୍ମର ରାଜ୍, ଏହି କାରଣରୁ ବର୍ଷେଇଲେ ରନ୍ ଉପରେ ରନ୍

ସିରିଜ୍ ହାତେଇବା ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ବିରାଟ, କହିଲେ ନିଜ ଦମଦାର୍ ଫର୍ମର ରାଜ୍

By Jyotirmayee Das

Virat Kohli: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବିରାଟ କୋହଲି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ODI ସିରିଜରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଫର୍ମ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ରନ କରିଥିଲେ। ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅପରାଜିତ ୬୫ ରନ ସହିତ, ସେ ଭାରତକୁ ନଅ ୱିକେଟ ବିଜୟ ଏବଂ ସିରିଜ ବିଜୟ ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ।

କୋହଲି ସିରିଜରେ ୧୩୫, ୧୦୨ ଏବଂ ୬୫ ରନ କରିଥିଲେ । ରାଞ୍ଚିରେ ତାଙ୍କର ୫୨ତମ ODI ଶତକ ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କୁ ୨୦ତମ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଖେଳ ବିଷୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ସିରିଜ ବିଜୟ ପରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ବିରାଟ ।

ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତ ମାନସିକତା। ବିରାଟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଗତ ୨-୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ମୁକ୍ତ ମାନସିକତା ସହିତ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କୁ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଦୁଇଟି ଶତକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରାଇଥିଲା।

ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବିରାଟ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଏହି ସିରିଜରେ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲି ତାହା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଥିଲା । ଗତ ୨-୩ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଏପରି ମୁକ୍ତ ମାନସିକତା ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହିପରି ବ୍ୟାଟିଂ କରେ, ମୁଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଫେରାଇ ପାରିବି।”

କୋହଲି ସିରିଜରେ ମୋଟ ୧୨ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ; ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖେଳାଳି ୧୦ଟି ଛକା ବି ଛୁଇଁ ପାରିନଥିଲେ। ଏନେଇ ବିରାଟ କୋହଲି କହିଥିଲେ, “ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖୋଲିକି ଖେଳେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୁଁ ଛକା ମାରିପାରିବି। ମୁଁ କେବଳ କିଛି ମଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲି, ଏବଂ ମୁଁ କେବଳ ଟିକେ ଅଧିକ ବିପଦ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି।” ସେ ତାଙ୍କର ରାଞ୍ଚି ଇନିଂସକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବୋଲି ନାମ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଥିଲା ​​ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଆଶା କରିଥିଲେ।

ସେ କହିଥିଲେ, “ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପରଠାରୁ ମୁଁ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନାହିଁ। ମଇଦାନକୁ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡିଥାଏ ଯେ, କେତେବେଳେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବଲକୁ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ସେହି ଦିନ ତୁମର ଶକ୍ତି କିପରି ଥାଏ । ତୁମେ ବିପଦ ନେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଅନୁଭବ କର। ତେଣୁ, ରାଞ୍ଚି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା କାରଣ ଏହା ମୋତେ ଏପରି ଭାବରେ ଖୋଲିଥିଲା ଯାହା ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅନୁଭବ କରି ନଥିଲି। ଏହି ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ର ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ।”

