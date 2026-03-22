ଚାଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଗୁଜବକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ବିରାଟ୍, ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ RCBର ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି

By Jyotirmayee Das

Virat Kohli: ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଥିବା ଗୁଜବକୁ ଶେଷରେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି । ଏହି ଗୁଜବକୁ ଖାରଜ କରିବାର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପଦ୍ଧତି ବହୁତ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଥିଲା । ସେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ନ କହି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟାପକ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ଖାରଜ କରିବା ପାଇଁ, ବିରାଟ କୋହଲି କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦୁଇଟି ସ୍ମାଇଲ୍ ଇମୋଜି ସେୟାର କରିଥିଲେ। RCB ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଯେ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରସାରିତ ଖବରର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ।

ବିରାଟଙ୍କୁ ନେଇ ଗୁଜବ

ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ନେଇ କେଉଁ ଗୁଜବ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିଲା? ବାସ୍ତବରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିଲା ଯେ, ବିରାଟ କୋହଲି ଭାରତରୁ ଲଣ୍ଡନ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ RCB ପରିଚାଳନା ଠାରୁ ଏକ ଚାର୍ଟର୍ଡ ବିମାନ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବିରାଟ ଏହି ଦାବି ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ RCB ର ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ରହିବ। ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଏକ ଚାର୍ଟର୍ଡ ବିମାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲଣ୍ଡନ ଯିବେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଫେରିଯିବେ।

ବିରାଟ କୋହଲି ଗୁଜବକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି

ବିରାଟ କୋହଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେହି ଖବରକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଇନ୍ ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଷ୍ଟୋରୀରେ ରିପୋର୍ଟ ସେୟାର କରି, ସେ ଏହାକୁ ଦୁଇଟି ସ୍ମାଇଲ୍ ଇମୋଜି ସହିତ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ବିରାଟଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ, ସେ ଏହି ଖବରକୁ ଅବାନ୍ତର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଏହାକୁ ମଜା କରିଛନ୍ତି।

IPL ୨୦୨୬ ପାଇଁ ବିରାଟଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି

ବିରାଟ କୋହଲି ବର୍ତ୍ତମାନ IPL ୨୦୨୬ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି । ସେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ RCB ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। RCB ତାଲିମ ଶିବିରରେ ବିରାଟଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିଛି ଭିଡିଓରେ, ବିରାଟ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଦକ୍ଷତାକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ଭିଡିଓରେ, ସେ ତାଙ୍କ ସାଥୀ RCB ସାଥୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି।

IPLର ପ୍ରଥମ ସିଜିନ୍ ଠାରୁ ବିରାଟ ଏବଂ RCB ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ସେ ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି ଅଟନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ IPL କ୍ୟାରିୟର ଗୋଟିଏ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପାଇଁ ଖେଳିବାରେ ବିତିଛି।

