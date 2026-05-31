ଗୋଟିଏ ଇନଷ୍ଟା ପୋଷ୍ଟରୁ ୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି କୋହଲି, ଏତିକି ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ

ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଆୟର ଉତ୍ସ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ସାହସୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଆଜି କୌଣସି ପରିଚୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ଫଲୋର୍ସ ଅଛି।

ଏହା ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ପ୍ରାଧାନ୍ୟର ପ୍ରମାଣ ଯେ ସେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କ ଫଲୋଅର୍ସଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨୭୪ ନିୟୁତ।

ଅଙ୍କୁର ୱାରିକୁ କଲେ ଖୁଲାସା:

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

RCB vs GT Final: କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯଥେଷ୍ଟ!…

ଇରାନ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ…

ସମ୍ପ୍ରତି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଙ୍କୁର ୱାରିକୁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ରୋଜଗାର ସମ୍ପର୍କରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ସହିତ ସେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପରି ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟରୁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପରି ରୋଜଗାର କରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ନେବେ।

କିଙ୍ଗ କୋହଲି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି:

ଫେସବୁକରେ ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଙ୍କୁର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିରାଟ କୋହଲି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟରୁ ପ୍ରାୟ ୧୨-୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି।

ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଙ୍କୁର କହିଛନ୍ତି, “ବିରାଟ କୋହଲି ଗୋଟିଏ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି।

ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୧୦ ବର୍ଷ ଲାଗିବ।

ଯଦି ଆପଣ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ୨୦ ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏତେ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୧୦୦ ବର୍ଷ ଲାଗିବ।”

ବିଶ୍ୱ ରାଙ୍କିଂରେ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ:

ବିରାଟ କୋହଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, କେବଳ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ ଏବଂ ଲିଓନେଲ୍ ମେସିଙ୍କ ପରେ।

କୋହଲିଙ୍କ ଆୟର ଆହୁରି ଅନେକ ଉତ୍ସ ଅଛି। ସେ BCCI ର A+ ବର୍ଗ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ସ୍ଥିର ବାର୍ଷିକ ଦରମା ପାଆନ୍ତି। ସେ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଜନରୁ ୧୫ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି।

ସେ PUMA, MRF ଏବଂ Audi ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କର ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ‘One8’ ଏବଂ ‘Wrogn’ ଅଛି।

You might also like More from author
More Stories

RCB vs GT Final: କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯଥେଷ୍ଟ!…

ଇରାନ ଚୁକ୍ତି ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ…

BSNL ଆଣିଲା ଧମାକେଦାର ଅଫର, ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନରେ…

ସାବଧାନ! ୧୨ ଅଗଷ୍ଟରେ ଲାଗିବ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ…

1 of 11,610