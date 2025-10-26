ODI କ୍ରିକେଟରେ ରଚିଲେ ଇତିହାସ; ବିଶ୍ବର ସବୁ ରଥିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ କିଙ୍ଗ୍ କୋହଲି, ସଚିନଙ୍କ ବି ଭାଙ୍ଗିଲେ ରେକର୍ଡ

ବିଶ୍ବର ସବୁ ରଥିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ କିଙ୍ଗ୍ କୋହଲି । ସଚିନଙ୍କ ବି ଭାଙ୍ଗିଲେ ରେକର୍ଡ ।

By Seema Mohapatra
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ODI ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ନିଜର ଖାତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ। ତଥାପି, ସେ ତୃତୀୟ ODIରେ ଫୁଲ ଫର୍ମରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରିବା ସମୟରେ କୋହଲିଙ୍କର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ ଅଛି, ଏବଂ ତୃତୀୟ ODIରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଚେଜ୍ ମାଷ୍ଟର କୁହାଯାଏ। ସେ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମୋଟ 74 ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିପକ୍ଷ ବୋଲରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଥିଲେ।

କୋହଲି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ

ବିରାଟ କୋହଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ODIରେ 81 ବଲ୍‌ରେ 74 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 7 ଚୌକା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ସେ ODI କ୍ରିକେଟରେ ପିଛା କରିବା ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ପଚାଶ ପ୍ଲସ୍‌ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ମହାନ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। କୋହଲି ଏବେ ଦିନିକିଆରେ ଚେଜ କରିବା ସମୟରେ 70 ଟି ପଚାଶ ପ୍ଲସ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସଚିନ ଦିନିକିଆରେ ପିଛା କରିବା ସମୟରେ 69 ଟି ପଚାଶ ପ୍ଲସ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଶର୍ମା 55 ଟି ପଚାଶ ପ୍ଲସ୍ ସ୍କୋର ସହିତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।

ଦିନିକିଆରେ ଚେଜ କରିବା ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ପଚାଶ ପ୍ଲସ୍ ସ୍କୋର:

ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଚେଜ କରିବା ସମୟରେ 50 ଟି ପଚାଶ ପ୍ଲସ୍ ସ୍କୋର

ବିରାଟ କୋହଲି – 70 ଟି ପଚାଶ ପ୍ଲସ୍ ସ୍କୋର

ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର – 69

ରୋହିତ ଶର୍ମା – 55

ଜ୍ୟାକ୍ସ କାଲିସ୍ – 50

କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ – 46

ବିରାଟ କୋହଲି ଦିନିକିଆରେ ଚେଜ କରିବା ସମୟରେ 28 ଟି ପଚାଶ ପ୍ଲସ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି।

ବିରାଟ କୋହଲି ଲକ୍ଷର ପିଛା କରିବା ସମୟରେ 70 ଟି ପଚାଶ ପ୍ଲସ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 28 ଶତକ ଏବଂ 42 ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପିଛା କରିବା ସମୟରେ ସେ 8138 ରନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋହଲି ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରିବା ସମୟରେ କ୍ରିଜରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକ ବିଜୟ ପାଇଁ ଆଶାବାଦୀ ରୁହନ୍ତି।

ଭାରତ ପାଇଁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଦିନିକିଆ ଡେବ୍ୟୁ

ବିରାଟ କୋହଲି ୨୦୦୮ ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦିନିକିଆ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ, ସେ ଦଳର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଆସିଛନ୍ତି। ଗତ ଦଶନ୍ଧି ଧରି, ସେ ଏକାକୀ ଭାବରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅନେକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜେତା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଏବଂ ଥରେ ସେ କ୍ରିଜରେ ଥିବାବେଳେ, ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସ ନିଶ୍ଚିତ। ସେ ୩୦୫ ଟି ଦିନିକିଆରେ ମୋଟ ୧୪,୨୫୫ ରନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୫୧ ଟି ଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

