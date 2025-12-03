୫୩ତମ ଶତକ ମାରିଲେ ବିରାଟ, ଚୁଟକିରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ରେକର୍ଡ; ସବୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
Virat Kohli Century: ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କର ୫୩ତମ ODI ଶତକ ହାସଲ କଲେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଗର୍ଜ୍ଜିଲା କୋହଲିଙ୍କ ବ୍ୟାଟ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତକ ହାସଲ କଲେ। ରାଞ୍ଚିରେ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ, କୋହଲି ରାୟପୁର ଦିନିକିଆରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ, ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ଶୀଘ୍ର ପଡ଼ିବା ପରେ କୋହଲି କ୍ରିଜକୁ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରେଡମାର୍କ ଶୈଳୀରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। କିଙ୍ଗଙ୍କ ଗର୍ଜନ ଦେଖି ଏବେ ଶହ ଶହ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଖୁସିରେ ଝୁମି ଉଠିଛନ୍ତି।
ବିରାଟ କୋହଲି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ସପ୍ତମ ଏକଦିବସୀୟ ଶତକ ଏବଂ ସିରିଜରେ ତାଙ୍କର କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ୧୯୫ ରନର ଭାଗୀଦାରି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶତକ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ରାଞ୍ଚି ଦିନିକିଆରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ସହିତ ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାୟପୁରରେ ଏହି ଖେଳାଳି ଏପରି କିଛି କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି।
ବିରାଟ କୋହଲି ରାୟପୁର ଦିନିକିଆରେ ଛକା ମାରି ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଖେଳଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଏହି ଛକା ୮୦ ମିଟର ଉପରେ ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବିରାଟ ଏବେ ୫୩ତମ ସେଞ୍ଜୁରୀ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାଞ୍ଚି ପରେ ରାୟପୁରରେ ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି।