T-20, ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ବୁଲାବୁଲିରେ ମାତିଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଫଟୋ
ଇଂଲଣ୍ଡ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ବିରାଟ ଏହି ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ ୧୨ ମେ’ ରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ମଧ୍ୟ ଅବସର ନେଇଥିଲେ।
କୋହଲି ଏବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କେବଳ ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ, ଏଥର ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଦିନିକିଆ ବଦଳରେ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ, ବିରାଟ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ନାହାଁନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟିରୁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ବିରାଟ ବୁଲୁଛନ୍ତି
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୫ ପଡ଼ିଆରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବିରାଟଙ୍କ ଦଳ ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଆଇପିଏଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା।
ଏହା ପରେ, ଲଣ୍ଡନରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବୁଲୁଥିବାର ଫଟୋ ଅନେକ ଥର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା।
ସେହି ସମୟରେ, କୋହଲି ଏବେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସିଟିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶିବନ ପାଟଲେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଫଟୋର କ୍ୟାପସନରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରରେ ବୁଲିବା ସମୟରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍
ବିରାଟ କୋହଲି ଟି-୨୦ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଦିନିକିଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏସିଆ କପ୍ ପରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ ଏବଂ ତା’ପରେ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯିବ। ଏହି ସିରିଜ୍ ୧୯ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ୮ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।