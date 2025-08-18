(video) କ୍ରିକେଟ୍ ଓ ଦେଶରୁ ବୋହୁତ ଦୂରରେ, ବିଦେଶରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ରୋମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି କୋହଲି
ବିଦେଶରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କ ସହ ଖୋଲା ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ସେଲିବ୍ରିଟି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖୋଜିଥାନ୍ତି।
ଅନୁଷ୍କା ୭ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବଡ଼ ପରଦାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ବେଳେ, ବିରାଟ କୋହଲି ଏହି ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ଅନୁଷ୍କା ଏବଂ ବିରାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇମଲାଇଟ୍ ଠାରୁ ଦୂରରେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲା ଭାମିକା ଏବଂ ଆକାୟଙ୍କ ସହିତ ଲଣ୍ଡନରେ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି।
ନିକଟରେ ଉଭୟଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରି ଲଣ୍ଡନର ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ଆଡ଼ମ୍ବର ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିନା ବୁଲିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଲଣ୍ଡନର ରାସ୍ତାରେ ଅନୁଷ୍କା-ବିରାଟ: ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କର ଏବଂ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ କିଙ୍ଗ କୋହଲି ଏବଂ ଅନୁଷ୍କା ଉଭୟ କାଜୁଆଲ୍ ଲୁକରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବଡିଗାର୍ଡ କିମ୍ବା ସହାୟକ ନାହାନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ବିରାଟଙ୍କୁ ସର୍ଟସ୍ ଏବଂ ବେଜ୍ ସ୍ୱେଟସାର୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଏକ ବଡ଼ ପାଣି ବୋତଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଛତା ଧରିଛନ୍ତି। ଅନୁଷ୍କା କଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଧଳା ଟପ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ଏକ କାଜୁଆଲ୍ ଲୁକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
Virat Kohli And Anushka Sharma Spotted Strolling Through The Streets Of London.
#Virushka
August 17, 2025
ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସରଳ ଶୈଳୀକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ: ଏହି ଭିଡିଓରେ ଅନୁଷ୍କା ଏବଂ ବିରାଟ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଏବଂ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।
ଅନୁଷ୍କା ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ପ୍ରାୟତଃ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସରଳ ଜୀବନ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଥକନ୍ତି ନାହିଁ।
ଏଥର ମଧ୍ୟ ୟୁଜର୍ସମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଷ୍ଟାର ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେମ ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସରଳତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଲାଇମଲାଇଟରୁ ଦୂରରେ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।
ଅନୁଷ୍କା କେବେ ଫେରିବେ: ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବଲିଉଡ ସୁପରଷ୍ଟାର ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ସହ ‘ଜିରୋ’ (୨୦୧୮)ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କ ଏବଂ ଶାହରୁଖଙ୍କ ସହିତ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଥିଲେ। ଜିରୋ ପରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାମିଓ ‘କାଲା’ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
ସେ ୨୦୨୨ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଥିବା ବାୟୋପିକ୍ ‘ଚକଡା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍’ରେ ନଜର ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମଟି ଲଗାତାର ସ୍ଥଗିତ ହେଉଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ୭ ବର୍ଷ ଧରି ବଡ଼ ପରଦାକୁ ତାଙ୍କର ଫେରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।