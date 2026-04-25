ବିରାଟ କୋହଲି ‘ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସିକ୍ସ ହିଟର’ ନୁହଁନ୍ତି! RCBର ବିଜୟ ପରେ କୈଫଙ୍କ ବଡ ବୟାନ

ବିରାଟଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (RCB) ଏକ ଦାମଦାର ବିଜୟ ସହ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିଛି। ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ଆରସିବିର ପାରମ୍ପରିକ ତାରକା ବିରାଟ କୋହଲି ପୁଣିଥରେ ନିଜ ବ୍ୟାଟରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ଇଂନିସ ଖେଳିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ୪୪ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୮୧ ରନର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳି କୋହଲି ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ମହମ୍ମଦ କୈଫ୍‌ଙ୍କ ଏକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କୈଫ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିରାଟ କୋହଲି ଜନ୍ମରୁ ଜଣେ ‘ପ୍ରାକୃତିକ ସିକ୍ସ ହିଟର’ ନୁହଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।

ମହମ୍ମଦ କୈଫ୍ ନିଜର ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍, ଆନ୍ଦ୍ରେ ରସେଲ କିମ୍ବା ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିମାନେ ସହଜରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିକ୍ସ ମାରିବାର ଶୈଳୀ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ‘ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହିଟିଂ’ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବିରାଟ କୋହଲି ପ୍ରଥମେ ଜଣେ କ୍ଲାସିକାଲ୍ ବ୍ୟାଟର ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ, ଯିଏ କି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସଟ୍ ଏବଂ ଚୌକା ମାରିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତଥାପି, ଆଧୁନିକ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିରାଟ ନିଜ ଖେଳରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାହା ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ। କୈଫ୍‌ଙ୍କ ମତରେ, କୋହଲି ନିଜର ଟେକନିକ୍ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଏତେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ସେ କୌଣସି ପାୱାର-ହିଟରଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହଁନ୍ତି।

ଗୁଜରାଟ ବିପକ୍ଷ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ କୋହଲି ନିଜର ଆଇପିଏଲ କ୍ୟାରିୟରରେ ୩୦୦ ସିକ୍ସ ମାରିବାର ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ତଥା ବିଶ୍ୱର ସୀମିତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କୈଫ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ବଡ଼ ସଟ୍ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି। ବିରାଟଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା ଘଟିଛି। ସେ ନିଜର ବ୍ୟାଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଏବଂ ଟାଇମିଂକୁ ଏପରି ଏକ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏବେ ସେ ପଡ଼ିଆର ଯେକୌଣସି କୋଣକୁ ସହଜରେ ବଲ୍‌କୁ ପଠାଇ ପାରୁଛନ୍ତି।

ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ…

RBI ଦେଲା ଝଟକ: Paytm Payments Bankର…

ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୦୫ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବା ଆରସିବି ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ମନେ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋହଲି ଏବଂ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକଲଙ୍କ ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି ସବୁକିଛି ସହଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ବିରାଟ ୮ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୪ଟି ବିଶାଳ ଛକା ସହାୟତାରେ ୧୮୪ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍‌ରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ରୂପ ଦେଖି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। କୈଫ୍‌ଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କୋହଲିଙ୍କର ଏହି ‘ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ’ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା।

ଶେଷରେ ମହମ୍ମଦ କୈଫ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ, ବିରାଟଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତା ରହିଛି। ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସମାଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କିପରି ନିଜ ଖେଳକୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ନୂଆ ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ରେ କୋହଲିଙ୍କର ଏହି ଫର୍ମ ଯଦି ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଆରସିବି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାର ପ୍ରବଳ ଦାବିଦାର ହେବ। କୈଫ୍‌ଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଏବେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂଆ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ଯେ ବିରାଟ କୋହଲି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅସଲି କର୍ମଯୋଗୀ।

ଏହି ବିଜୟ ପରେ ଆରସିବି ଶିବିରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। କୋହଲିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବୋଲିଂ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ବିରାଟଙ୍କ ଏହି ‘ନନ୍-ନ୍ୟାଚୁରାଲ’ କିନ୍ତୁ ବିସ୍ଫୋରକ ଅନ୍ଦାଜ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ବିରାଟଙ୍କ ୩୦୦ ସିକ୍ସ ଏବଂ କୈଫ୍‌ଙ୍କ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆଗାମୀ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିକେଟ କରିଡରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।

You might also like More from author
More Stories

ମେଘ ଛୁଇଁ ଯାଉଛି ଟ୍ରେନ୍‌; ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ…

୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା କମରେ ମିଳୁଛି ସ୍ମାର୍ଟ ଫୋନ୍‌:…

