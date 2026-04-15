ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ଖେଳିଲେନି ବିରାଟ୍, RCB ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ରୁ ହେଲେ ବିଦା, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି
ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ଖେଳିଲେନି ବିରାଟ୍, RCB ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ରୁ ହେଲେ ବିଦା
Virat Kohli: ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟସ୍ ବିପକ୍ଷରେ IPL ୨୦୨୬ର ୨୩ତମ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବିରାଟ କୋହଲି ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରୁ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପାଟିଦାର ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦଳ ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, କୋହଲିଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ, ରନ ଚେଜ୍ ସମୟରେ କୋହଲି ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, କୋହଲିଙ୍କୁ ଭୂମିରେ କ୍ଷେତ୍ରରକ୍ଷଣ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କାହିଁକି କୋହଲିଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି?
କାହିଁକି ପଡ଼ିଲେ ବାଦ୍
RCB ଏପ୍ରିଲ ୧୨ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା। ସେହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ, ଆରସିବି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। କୋହଲି ୩୮ ବଲ୍ ରୁ ୫୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୫ ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟେ ଛକା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇନିଂସ ସମୟରେ, କୋହଲି ବୋଲିଂ ଫିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇ ନଥିଲେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କୋହଲିଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସେ ଫିଲ୍ଡ଼ିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରି ନଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କୋହଲିଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ତେବେ ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପାଟିଦାର କୋହଲିଙ୍କ ଆଘାତ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରି ନଥିଲେ।
ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିପକ୍ଷରେ RCBର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ
ଫିଲିପ୍ ସଲ୍ଟ, ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ୍, ରଜତ ପାଟିଦାର (ଅଧିନାୟକ), ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟକିପର), ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍, ରୋମାରିଓ ସେଫର୍ଡ, କୃଣାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ଜୋଶ ହାଜେଲଉଡ୍, ସୁୟାଶ ଶର୍ମା, ରସିଖ ସଲାମ ଦାର।