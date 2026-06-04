କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟ୍କା! ODI ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ବିରାଟ, ବଦଳରେ ଖେଳିବେ ଏହି ଖେଳାଳି
କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟ୍କା! ODI ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ବିରାଟ
Virat Kohli: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପଡ଼ିଆକୁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଇଞ୍ଜୁରି (Hamstring Injury) ବା ମାଂସପେଶୀ ଜନିତ ଆହତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏହାକୁ ନେଇ ବିସିସିଆଇ (BCCI) ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆଧିକାରୀକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୋହଲିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯିବ, ସେ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।
ଆଇପିଏଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ କୋହଲି
ବିରାଟ କୋହଲି ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଥିଲେ। ଚଳିତ ସିଜନ୍ରେ ଆରସିବି କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଏହି ସିଜନ୍ରେ କୋହଲିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଅତି ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ସେ ସମୁଦାୟ ୬୭୫ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୭୫ ରନ୍ର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
ତେବେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ମଝିରେ ଫିଜିଓ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କୋହଲି କଷ୍ଟ ସହି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିଜ୍ରେ ତିଷ୍ଠି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ହିଁ ଆରସିବିର ବିଜୟୀ ରନ୍ ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଘାତ ଗମ୍ଭୀର ଥିବାରୁ ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପିଟିଆଇ ସୂତ୍ରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି।
କିଏ ହେବେ କୋହଲିଙ୍କ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ?
ବିରାଟ କୋହଲି ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ କିଏ ନେବେ? ଏହି ଦୌଡ଼ରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ୪ ଜଣ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ।
ଯଶସ୍ୱୀ ଜସୱାଲ: ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ଓପନରଙ୍କ ନାମ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି। ସେ ଭାରତର ଗତ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିଲେ।
ଋତୁରାଜ ଗାଏକୱାଡ: ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ଅଧିନାୟକ ଋତୁରାଜ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦାବିଦାର। ଗତ ବର୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ସେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ।
ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ ଓ ତିଲକ ବର୍ମା: ଏହି ଦୁଇ ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ କୋହଲିଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନଜରରେ ରହିଛନ୍ତି।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତର ODI ସ୍କ୍ୱାଡ୍
ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଅନେକ ଯୁବ ତଥା ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି:
ରୋହିତ ଶର୍ମା (ଅଧିନାୟକ), ଶୁଭମନ ଗିଲ୍, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ (ୱିକେଟକିପର), ଈଶାନ କିଷାନ (ୱିକେଟକିପର), ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣା, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ଗୁରନୁର ବରାର, ହର୍ଷ ଦୁବେ।