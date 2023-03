ଆଇସିସି ଟେଷ୍ଟ ର଼୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ, ୮ ଟି ସ୍ଥାନକୁ ଉପରକୁ ଲମ୍ଫ ମାରିଲେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ଆଇସିସି ଟେଷ୍ଟ ର଼୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ବଡ ଲମ୍ଫ ମାରିଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି। ଲଗାତାର କିଛି ଦିନ ହେବ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିରାଟ ଟେଷ୍ଟ ର଼୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଶୀର୍ଷ ୨୦ ରୁ ବାହାରେ ଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ଡ଼ର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ଦମଦାର ଶତକ ସହ ବିରାଟ ର଼୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ଲମ୍ଫ ମାରିଛନ୍ତି। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆଇସିସି ଟେଷ୍ଟ ମାନ୍ୟତାରେ ୮ ସ୍ଥାନ ଲମ୍ଫ ମାରିଛନ୍ତି।

ବିରାଟ କୋହଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ର଼୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ନଂ ୧୩ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ସେ ୨୧ ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। ବିରାଟ ଏହି ସିରିଜର ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୧୮୬ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ବିରାଟ କୋହଲି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ୧୫ ଚୌକ ସହାୟତାରେ ୩୬୪ ବଲରେ ୧୮୬ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ ୫୧.୧୦ ଥିଲା। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇନିଂସ ପାଇଁ ସେ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ବିରାଟଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୯ ରେ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତ ୬-୭ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

