(video) ତେରେ ନାମ୍… ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜୟସଓ୍ୱାଲଙ୍କ ମଜାକ୍ ଉଡାଇଲେ ବିରାଟ କୋହଲି,

ବିରାଟ ଶତକ ହାସଲ କଲେ, ଜୟସୱାଲ ଫ୍ଲପ୍ ହେଲେ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ODI ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟିଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିରାଟ କୋହଲି ଏକ ମଜା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ।

ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବାଉଣ୍ଡାରୀ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ କୋହଲି କିଛି ହାସ୍ୟରସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ର ମଧ୍ୟ ମଜାକ୍ ଉଡାଇଥିଲେ।

ସାଥୀ ଖେଳାଳି ରୋହିତ ଶର୍ମା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏବଂ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଥାରେ ହସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

ଜୟସୱାଲଙ୍କ ମଜାକ୍ ଉଡାଇଲେ କୋହଲି:

ପ୍ରକୃତରେ, ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବିରାଟ କୋହଲି ଏକ ମଜାଳିଆ ମୁଡରେ ଥିବା ଦେଖାବାକୁ ମିଳିଥିଲେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ସେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ସହିତ ମଜା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।

ଏହାର କାରଣ ଥିଲା ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ନୂଆ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଯାହା ଫିଲ୍ମ “ତେରେ ନାମ”ରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର “ରାଧେ” ସହିତ ମିଶୁଥିଲା।

ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ରାଧେଙ୍କ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମରୁ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ମୁଭ୍ସକୁ କପି କରି ଜୟସୱାଲଙ୍କ ସହିତ ମଜା କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ଶୀଘ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ବିରାଟ ଶତକ ହାସଲ କଲେ, ଜୟସୱାଲ ଫ୍ଲପ୍ ହେଲେ:

ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ବିଶେଷ କିଛି କରିପାରି ନଥିଲେ। ସେ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବଡ଼ ସ୍କୋରରେ ପରିଣତ କରିପାରି ନଥିଲେ।

ସେ ୧୬ଟି ବଲ୍ ରୁ ଦୁଇଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରି ମାତ୍ର ୧୮ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ନଅ ମାସ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଦିନିକିଆ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରି ନଥିଲେ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବିରାଟ କୋହଲି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ୮୩ତମ ଥର ପାଇଁ ୧୦୦ ରନ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ।

୧୨୦ଟି ବଲ୍ ରୁ ୧୧ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୭ଟି ଛକା ସହିତ ଏକ ଚମତ୍କାର ୧୩୫ ରନ କରିଥିଲେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜରେ ୧-୦ ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହି ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ବିରାଟଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା।

