ରୋହିତ ଫ୍ଲପ କିଙ୍ଗ କୋହଲି ହିଟ, ଛକା ଦେଖି ଫ୍ୟାନ୍ସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ ମୋଡ଼ରେ କୋହଲି
ବିରାଟ କୋହଲି ରାୟପୁର ଦିନିକିଆରେ ଛକା ମାରି ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିଥିଲେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ :ରାଞ୍ଚି ଦିନିକିଆରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ସହିତ ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାୟପୁରରେ ଏହି ଖେଳାଳି ଏପରି କିଛି କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାଁନ୍ତି।
ବିରାଟ କୋହଲି ରାୟପୁର ଦିନିକିଆରେ ଛକା ମାରି ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଖେଳଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି ଛକା ମାରି ଏକ ଦିନିକିଆରେ ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ବିରାଟ କୋହଲି ସିଙ୍ଗଲ୍ସ, ଡବଲ୍ସ କିମ୍ବା ଚୌକା ସହିତ ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାୟପୁରରେ, ବିରାଟ ଏକ ଚମତ୍କାର ସଟ୍ ଖେଳି ପ୍ରଥମ ରନ କରିଥିଲେ।
ବିରାଟ କୋହଲି ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡିଙ୍କ ବଲ୍ ରେ ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିଥିଲେ। ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ଏକ ଛୋଟ ବଲ୍ ପକାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବିରାଟ ସ୍କୋୟାର ଲେଗ୍ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଉପରେ ଟାଣିଥିଲେ। ଏହି ଛକା ୮୦ ମିଟର ଉପରେ ଯାଇଥିଲା। କୋହଲି ସାଧାରଣତଃ ଏହି ସଟ୍ କ୍ରମରେ ଖେଳନ୍ତି, ବହୁତ ବିପଦକୁ ଏଡାଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ବିରାଟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଥିଲା।
ରାଞ୍ଚିରେ ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଦୁଇଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। କୋହଲି ସାଧାରଣତଃ ଚୌକା ମାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ତାଙ୍କ ଖେଳ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଉପହାର।
ରାୟପୁରରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆରମ୍ଭରେ ୨ଟି ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା: ରାୟପୁର ଦିନିକିଆରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ଥିଲା। ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାତ୍ର ୧୪ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।
ରୋହିତ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ନାଣ୍ଡ୍ରେ ବର୍ଗରଙ୍କ ଓଭରରେ ଲଗାତାର ତିନୋଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏକ ବଲ ପକାଇଥିଲେ ଯାହା ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟର ଧାରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରୋହିତ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ମଧ୍ୟ ୨୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ୩୮ ବଲ୍ ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ସଟ୍ ଖେଳି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ।