୨୦୨୭ ବିଶ୍ଵକପ୍ ଖେଳିବେ ନା ନାହିଁ? ସତ କହିଦେଲେ କୋହଲି, ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ…

୨୦୨୭ ବିଶ୍ଵକପ୍ ଖେଳିବେ ନା ନାହିଁ? ସତ କହିଦେଲେ କୋହଲି
Virat Kohli: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ୦-୨ରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା। ଏହି ପରାଜୟ ପରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟକୁ ଫେରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରାଞ୍ଚି ଦିନିକିଆରେ ବିରାଟଙ୍କ ଶତକ ପରେ, ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଫେରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିରାଟ ଏହି ଆଲୋଚନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି।
ରାଞ୍ଚି ଦିନିକିଆ ପରେ ଏକ ଉପସ୍ଥାପନା ସମୟରେ ବିରାଟ କୋହଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିଅର ଏବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମାଟ୍, ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ଯେ ସେ କେବଳ ଦିନିକିଆ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି, କୋହଲି କହିଥିଲେ, “ହଁ, ଏବଂ ଏହା ସବୁବେଳେ ରହିବ। ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଖେଳ ଖେଳୁଛି।”
କୋହଲି କହିଛନ୍ତି, “ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଟି ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା କେବେ ଅଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାରିଛନ୍ତି, ଏହା ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ, ମାନସିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥାଏ ।”
କୋହଲିଙ୍କ ଏହି ବୟାନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ, ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଏବେ ୨୦୨୭ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉପରେ ରହିଛି। ରାଞ୍ଚି ODIରେ ବିରାଟ ୧୨୦ ବଲ୍ ରେ ୧୩୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର ୫୨ତମ ODI ଶତକ ଥିଲା।
ଏହି ଇନିଂସରେ ବିରାଟ ୭ଟି ଛକା ଏବଂ ୧୧ଟି ଚୌକା ମାରି ଭାରତର ୧୭ ରନ୍ ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଶତକ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ୫୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୩୪୯ ରନ୍ କରିଥିଲା। ବିରାଟ କୋହଲି ୧୩୫, ରୋହିତ ଶର୍ମା ୫୭ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ୬୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ୩୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ସେପଟେ ମାଥ୍ୟୁ ବ୍ରିଜ୍କେଙ୍କ ୭୨, ମାର୍କୋ ଜାନସେନ୍ ୩୯ ବଲରେ ୭୦ ରନ୍ ଏବଂ କର୍ବିନ୍ ବୋଶ୍ ୫୧ ବଲରେ ୬୭ ରନ୍ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୪୯.୨ ଓଭରରେ ୩୩୨ ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା । ଏବଂ ୧୭ ରନ୍ ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ଯାଇଥିଲା।