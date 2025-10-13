(VIDEO)ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସାଇନକୁ ନେଇ କାହିଁକି ଏତେ ହଲ୍ଲାବୁଲ୍ଲା ? RCB କିମ୍ବା IPL ଛାଡ଼ିବାର ଏ ହେଉଛି ସତ…

ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସାଇନକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁ ଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା । ସେ କାହିଁକି RCB କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ସାଇନ କଲେନି, ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଜବ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି । ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ ସତ ।

By Seema Mohapatra
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ନିରନ୍ତର କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା, ଗୁଜବ ଏବଂ ବିତର୍କ ଲାଗିରହିଛି। କୋହଲି 2027 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ, ତାଙ୍କ IPL କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଗୁଜବ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ଘୂରି ବୁଲୁଛି, ଯାହାର କାରଣ ଏକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସାଇନ।

ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୋହଲି IPL 2026 ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ RCB ସହିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା IPL ରୁ ତାଙ୍କର ଅବସର ନେଇ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ’ଣ? କୋହଲିଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟକୁ ନେଇ ଏହି ଭୟ କିମ୍ବା ଗୁଜବ ଯଥାର୍ଥ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ…

କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କୁ ନେଇ କାହିଁକି ଏତେ ହଙ୍ଗାମା ?

RevSportz ରିପୋର୍ଟର ରୋହିତ ଜୁଗଲାନ ଏକ ଭିଡିଓରେ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ନୂତନ IPL ସିଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି ନବୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ତାଙ୍କ IPL ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସହିତ ଜଡିତ ନଥିଲା, ବରଂ ତାଙ୍କ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍, RCB ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲା। ଯଦି ବିରାଟ ଏହାକୁ ନବୀକରଣ ନକରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ IPL ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବିଷୟରେ ଅନୁମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଏବଂ ଠିକ୍ ତାହା ହିଁ ଘଟିଛି।

କିନ୍ତୁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାର ଅର୍ଥ କ’ଣ କୋହଲି RCB ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି? ନା କୋହଲି IPL ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି? କେବଳ ବିରାଟ କୋହଲି ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଥିବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତେବେ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଉପସ୍ଥାପକ ତନୟ ତିୱାରୀ ସେମାନଙ୍କ ଭିଡିଓରେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।

ଅନ୍ୟ ଏକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କୁ ଯିବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ

ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା ତାଙ୍କ YouTube ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି ପୁନଃ ସ୍ୱାକ୍ଷର ନକରିବା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ କୋହଲି ଭବିଷ୍ୟତରେ IPL ରେ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଖେଳ ଚୁକ୍ତିଠାରୁ ପୃଥକ। ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ “ଦ୍ୱୈତ ଚୁକ୍ତି” ବା  (Dual Contract) ହୋଇପାରେ, ଯାହାକୁ କୋହଲି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ। ଆକାଶ କୋହଲିଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲେ ଯେ ସେ IPL ଖେଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ RCB ପାଇଁ ଖେଳିବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, କୋହଲିଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁ ନାହିଁ।

ଏହି ଉଦାହରଣ ସମସ୍ୟାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରେ

କୋହଲିଙ୍କ ମାମଲା ସମାନ ମନେହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି RCBର ଜର୍ସି ପୁମା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୁଏ, ତେବେ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ କୋହଲି ସେହି କମ୍ପାନୀର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଥିଲେ। ତେଣୁ, ସେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସହିତ କମ୍ପାନୀର ବିଜ୍ଞାପନରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ତଥାପି, ସେ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ RCB ର ଚୁକ୍ତି ପୁମା ସହିତ ରହିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, କୋହଲି ଏହି କମ୍ପାନୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ଚୁକ୍ତି ନବୀକରଣ କରିବାକୁ ମନା କରିପାରନ୍ତି। ହୁଏତ କୋହଲି ସମାନ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି ପୁନଃ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହାର ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର IPL ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ।

