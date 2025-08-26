ବିରାଟଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବାର ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଏହି କାରଣରୁ କିଙ୍ଗ କୋହଲି କହିଲେ ଟେଷ୍ଟକୁ ଅଲବିଦା
ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ କିଙ୍ଗ କୋହଲି, ଜାଣନ୍ତୁ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଂଲଣ୍ଡ ସହ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୫ ଟିକିଆ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ବିରାଟ କୋହଲି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିଲେ । ଏହି କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା ।
ବିରାଟଙ୍କ ଫିଟନେସକୁ ଦେଖି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଖେଳାଳି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଆହୁରି ୩-୪ ବର୍ଷ ଖେଳିପାରିଥାଆନ୍ତେ । ବିରାଟ କୋହଲି ଅଚାନକ ନେଇଥିବା ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଉପରେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର କୋହଲିଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସର କାରଣ ଉପରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
କୋହଲିଙ୍କ ଅବସର ନେଇ ମନୋଜ ତିୱାରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ: ପୂର୍ବତନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରିକେଟର ମନୋଜ ତିୱାରୀ CricTracker ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା।
ପରଦା ପଛର କାହାଣୀ କ’ଣ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲେ। କେବଳ ସେ ହିଁ କହିପାରିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ କେବେବି ସାର୍ବଜନୀନ ମଞ୍ଚରେ ଆସି ଏହା କହିବେ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ଏବେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।”
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ସେ ଅତି କମରେ 3 ରୁ 4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ଖେଳିପାରିଥାନ୍ତେ। ଏହା ମୋ ସମେତ ସମସ୍ତ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା, କାରଣ ଆମେ କେବଳ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ, ସେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଏତେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି।”
ବିରାଟ କୋହଲି ଟି-20 ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ କୋହଲି ଏବେ ବି ODI କ୍ରିକେଟରେ ଖେଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।