(video) ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଚେକ୍ ସାର୍ଟ, କଳା ରଙ୍ଗର ସନଗ୍ଲାସ୍, ହିରୋ ଗେଟପରେ ଲଣ୍ଡନରୁ ଭାରତ ଫେରିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି
ବିରାଟ କୋହଲି ODI ସିରିଜ ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନରୁ ଭାରତ ଫେରିଛନ୍ତି।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ବିରାଟ କୋହଲି ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର କୋହଲି ଲଣ୍ଡନରୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ବିମାନବନ୍ଦର ଛାଡିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।
କୋହଲିଙ୍କୁ ଦେଖି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ ଏକ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଚେକ୍ ସାର୍ଟ ଏବଂ କଳା ସନଗ୍ଲାସ୍ ପିନ୍ଧି ଜଣେ ହିରୋ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ।
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୀଘ୍ରତା ନଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବା ପରେ, ସେଠାରେ ଥିବା ଜଣେ ଯୁବତୀ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ।
ତା’ପରେ କୋହଲି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପୁଣି ତଳକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଜଣ ଜଣ କରି ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ।
ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ODI ସିରିଜ୍ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରାଞ୍ଚିର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
କୋହଲି ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ODI ସିରିଜ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟିରେ ଜିରୋରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
Virat Kohli returned from London to Mumbai on November 25, 2025, to join the Indian team for the ODI series against South Africa, which is scheduled to begin on November 30. He was seen at the Mumbai airport, where he interacted with the paparazzi. pic.twitter.com/vxgXoKe3ca
— Deepak Pandey (@deepboy1701) November 25, 2025
ରାଞ୍ଚିରେ ROKOଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକ ଉତ୍ସାହିତ:
ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଉଭୟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ନଜର ଆସିବେ। ଉଭୟ ଟି-୨୦ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ରାଞ୍ଚିରେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି।
ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ୍ୱାନଡେ ସିରିଜ:
ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ – ନଭେମ୍ବର ୩୦ – ରାଞ୍ଚି
ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ – ଡିସେମ୍ବର ୩ – ରାୟପୁର
ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ – ଡିସେମ୍ବର ୬ – ବିଶାଖାପାଟଣା